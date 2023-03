Diaporama : "C'est compliqué de trouver sa place en tant que papa" : Jean-Baptiste Maunier fait de rares confidences sur son fils Ezra

7 / 15

Jean-Baptiste Maunier - Jour 1 - Studio - Enregistrement de l'émission "Le grand restaurant, la guerre de l'étoile ", diffusée le 15 décembre sur M6 © Cyril Moreau / Bestimage Sur une idée de P.Palmade, un casting 5 étoiles. Fort de son succès, " Le Grand Restaurant " est de retour pour une soirée exceptionnelle sur M6, avec les plus grands noms de la scène et du cinéma français, ainsi que des grands talents de la nouvelle génération, dans un nouvel opus baptisé " La guerre de l'étoile ". Pour cette nouvelle année, le directeur du Grand Restaurant voit les choses en grand pour tenter d'obtenir la fameuse étoile du célèbre guide Michalon ! Et pour cela, il s'installe au pied de la Tour Eiffel. Pierre fait face à un critique culinaire (A.Astier) sans scrupule qui va lui proposer un accord pour le moins douteux : limoger son Chef historique en échange de cette fameuse étoile. Le directeur du Grand Restaurant acceptera-t-il ? Entre humour et émotion, laissez-vous porter par plus de 40 comédiens, les plus grands noms du théâtre et du cinéma français. © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE