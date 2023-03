"C'est compliqué de trouver sa place en tant que papa" : Jean-Baptiste Maunier fait de rares confidences sur son fils Ezra

Ancien enfant star, Jean-Baptiste Maunier est désormais âgé de 32 ans. Révélé au grand public dans le film culte Les Choristes lorsqu'il avait seulement 14 ans, le jeune comédien en herbe fut extrêmement médiatisé grâce au succès du film dans les salles de cinéma françaises en 2004. Après avoir donné la réplique à Gérard Jugnot dans ce long-métrage, Jean-Baptiste Maunier a poursuivi une double carrière de comédien et de chanteur. Ayant sorti plusieurs disques, le musicien a pour l'instant décidé de se concentrer sur sa carrière d'acteur. À l'affiche de plusieurs films diffusés à la télévision et au cinéma par le passé, celui qui est devenu le père d'un jeune garçon prénommé Ezra, en 2019, va prochainement intégrer le casting du feuilleton quotidien à succès de TF1, Demain nous appartient. Pour l'occasion, il a accordé une interview au magazine Télé 2 semaines, durant laquelle il s'est confié sur son nouveau rôle.

Jean-Baptiste Maunier va notamment avoir l'occasion de donner la réplique à Ingrid Chauvin et Emmanuel Moire en intégrant le lycée de la série. "C'est un nouveau professeur de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre, ndlr) au lycée Agnès Varda. Benoit est un garçon plutôt sérieux, assez sensible, toujours très souriant, très à l'écoute de ses élèves et qui veut aider les autres. Il est orphelin depuis l'âge de 17 ans et c'est un amis d'enfance de Lisa et Amelle", a expliqué le comédien. Au cours de même entretien, Jean-Baptiste Maunier a aussi évoqué son rôle de père au quotidien. "Je suis plutôt le 'papa pote', j'adore jouer à des jeux de gamins avec lui, c'est mon meilleur copain. Partager ça avec mon fils me rappelle mon enfance. Ce sont des moments qu'il gardera en lui et c'est génial. Après, il faut savoir être ferme au moment voulu, même si cela ne me fait pas forcément plaisir", a souligné Jean-Baptiste Maunier.