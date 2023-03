"Mon enfance a été particulière" : Jean-Baptiste Maunier, moments "compliqués" après le succès du film "Les Choristes"

La nouvelle recrue de la série Demain nous appartient n'est pas un inconnu ! Au contraire. La France a découvert Jean-Baptiste Maunier en 2004 dans le film Les Choristes, de Christophe Barratier. Voilà que le comédien, et chanteur à la voix d'or, s'apprête à incarner Benoît Letellier, le nouveau professeur de SVT du lycée Agnès-Varda de Sète, également ami d'enfance de Lisa et de sa soeur Amel. Un rôle qui le ramène à un brin de normalité, lui qui n'a pas connu une scolarité classique.

"Je ne renierai jamais Les Choristes, assure-t-il dans les colonnes du magazine Télé 2 Semaines. Ce film m'a permis de me découvrir une passion pour la comédie et de faire des rencontres formidables. Ca a été une expérience incroyable et unique ! Mon enfance a en effet été particulière parce que j'étais en tournage et loupais donc beaucoup l'école. J'avais l'impression d'être déjà dans la vie active alors qu'on commençait à peine à nous y préparer au lycée." Jean-Baptiste Maunier, qui explique avoir connu des "moment un peu plus compliqués", était notamment parti vivre aux Etats-Unis après le bac pour s'offrir un peu de nouveauté, de fraîcheur et d'anonymat.

Nous vivons surtout à la campagne

En dehors de ses carrières de chanteur, acteur, doubleur et apprenti danseur - il a participé à la 11e saison de l'émission Danse avec les stars -, Jean-Baptiste prend son rôle de père très au sérieux. En couple avec Léa Arnezeder, il a accueilli son fils Ezra le 3 septembre 2019 et est devenu depuis un véritable "papa pote". " Dans ce monde, c'est compliqué de trouver sa place, de savoir comment l'aider à grandir, assure-t-il. J'ai envie de lui transmettre les bons gestes en lien avec l'écologie. Il n'a que 3 ans et demi mais il a appris à trier les déchets. Je suis super fier de lui ! Nous vivons surtout à la campagne : on passe beaucoup de temps dans la nature, à apprendre à protéger l'environnement dans lequel il grandit. Je veux aussi lui transmettre le respect, la gentillesse, la conscience du monde qui l'entoure."

