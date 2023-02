"C'est un peu difficile à gérer" : Jean-Baptiste Maunier évoque son fils, il vit un "moment compliqué"

On l'a vu enfant dans Les Choristes - film diffusé dimanche soir sur France 2 - et depuis il a fait un sacré bout de chemin. Enfoiré de longue date, acteur dans Demain nous appartient et à présent doubleur dans la série audio De profundis, Jean-Baptiste Maunier est aussi papa. C'est d'ailleurs son plus beau rôle, même si parfois il vit des moments plus compliqués.

C'est au site Gala que l'homme de 32 ans s'est confié. Papa d'un petit Erza, né en 2019 et dont la maman est Léa Arnezeder, soeur de l'actrice française de 33 ans Nora Arnezeder, l'acteur vit des jours heureux mais il n'est parfois pas facile pour lui de conjuguer travail et vie de famille. "En ce moment, c'est un peu compliqué. Je tourne un peu loin et je rentre tard tous les soirs. Ça fait quelques semaines que je fais des allers-retours. Pour l'instant, il est beaucoup avec sa maman. C'est un peu difficile à gérer. C'est un rythme à choper", a-t-il raconté.

Ça chamboule tout !

Une période qui n'est que temporaire pour ce papa qui est très fusionnel avec son petit garçon. Au sujet d'Ezra il n'a que des mots tendres : "C'est mon meilleur pote ! Lui aussi, il me dit que je suis son meilleur copain. Il est aussi très complice avec sa mère. C'est un amour. J'adore jouer avec lui et passer du temps avec lui. Ça chamboule tout ! Il y a beaucoup de choses à penser différemment mais c'est juste génial au quotidien d'avoir tout ça. Il y a tellement d'amour. C'est la plus belle chose d'avoir des enfants. J'ai découvert de vrais sentiments d'amour. On a ce devoir de transmission qui est assez beau et grand."

Il est très rare de voir des photos de son fils et pour cause, il fait tout pour le protéger en ne le montrant pas. Jean-Baptiste Maunier explique : "Je ne mets pas mon fils sur les réseaux. Il aura le temps de s'y mettre quand il sera plus grand. Je suis plutôt discret par rapport à tout ça. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je ne suis pas très actif sur les réseaux car j'ai juste envie de profiter de ce que je vois au lieu de les prendre en photos." Et il a bien raison !