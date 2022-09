Jean-Baptiste Maunier papa : rares images de son fils, son "mini-Thor" avec sa compagne Léa Arnezeder

Pour célébrer l'anniversaire d'Ezra, Jean-Baptiste Maunier a offert le plus beau des cadeaux à son fils : une journée entière à Disneyland Paris. Le 3 septembre 2022, l'acteur de 31 ans a rendu visite à Mickey et Minnie avec sa compagne Lea Arnezeder mais aussi avec son ami Medi Sadoun. Fan de Thor, le petit garçon a pu découvrir le parc Universal Studio et se prendre quelques instants pour le héro de Marvel.

"Mon mini Thor", écrit l'acteur, révélé à seulement 13 ans dans le film Les Choristes, en légende d'une photographie dévoilant son fils en train de tenter de sortir l'épée magique de la pierre (voir le diaporama). Emerveillé par toutes les attractions, la famille a pu passer des instants inoubliables dans le parc situé à Marne-la-Vallée, Jean-Baptiste Maunier ayant également partagé une photo craquante avec Erza (prenant soin comme toujours de dissimuler son visage derrière un émoticône).

Agé de 3 ans, le petit garçon fait le bonheur de ses parents. Papa fier, Jean-Baptiste Maunier avait d'ailleurs indiqué que "la plus belle des aventures avait commencé" pour lui le jour de la naissance de son fils. Lorsqu'il était candidat dans l'émission Danse avec les stars au côté d'Inès Vandamme, le beau blond avait également rendu hommage à son petit garçon après avoir dansé sur le titre Riche de Claudio Capéo.

"Si j'avais dû écrire une chanson pour raconter ce que je voulais dire à mon fils, j'aurais choisi les mêmes mots. Elle met le point sur tout ce que je vais avoir envie de lui dire quand il va grandir : que je serai toujours fier de lui, que je ne l'empêcherai en rien de vouloir être celui qu'il a envie d'être et que je serai toujours derrière lui à l'accompagner, pour aller le plus loin et le plus haut possible", avait-il confié, très ému.

Beau-frère de Nora Arnezeder, Jean-Baptiste Maunier s'était rendu à la quatrième soirée du Festival Cinéroman le 23 octobre 2021. L'acteur avait pu y retrouver Christophe Barratier, réalisateur des Choristes qui avait lancé sa carrière au cinéma en 2004.