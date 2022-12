Jean-Baptiste Maunier : Sa discrète compagne, soeur d'une actrice, lui fait une belle déclaration pour ses 32 ans

Et si les stories Instagram étaient devenues le terrain de jeu idéal pour déclarer sa flamme ? C'est le cas pour de nombreuses célébrités, parmi lesquelles Jean-Baptiste Maunier et sa compagne Léa Arnezeder. Le couple file le parfait amour depuis plusieurs années maintenant, et aucun nuage ne semble apparaître dans le ciel bleu qu'est leur union.

Sur Instagram, la jeune femme, qui n'est autre que la soeur de l'actrice française de 33 ans Nora Arnezeder, a publié une story dans laquelle on peut voir le couple se regarder autant tendrement qu'amoureusement. "Happy you Jean-Baptiste Maunier", peut-on lire (voir le diaporama).

Car ce jeudi 22 décembre n'était pas un jour anodin pour le couple puisqu'il s'agit de l'anniversaire de l'ex-enfant star, révélé à seulement 13 ans aux côtés de Gérard Jugnot notamment dans le film culte Les Choristes de Christophe Barratier. L'acteur, qui est aussi chanteur, mannequin et un peu danseur depuis son passage remarqué l'année dernière dans la célèbre émission Danse avec les stars de TF1 - qui l'avait toutefois éloigné de sa famille quelques semaines, a ainsi soufflé sa trente-deuxième bougie.

De jeunes parents ravis

De quoi ravir Jean-Baptiste Maunier à coup sûr. En 2019, c'est déjà sur son compte Instagram que le couple avait annoncé l'arrivée de son premier enfant. Un adorable petit garçon nommé Ezra, qui est finalement né le 3 septembre 2019, soit quelques mois avant un confinement qu'ils ont pu passer tous ensemble en famille et en tant que jeunes parents pour le couple.

Quelques semaines avant cela, les deux amoureux s'étaient pacsés à la mairie et avaient partagé quelques photos sur leurs réseaux sociaux. Que de bonnes nouvelles pour Jean-Baptiste Maunier donc, mais aussi pour Léa Arnezeder. La jeune femme, quant à elle, est artiste-peintre. Comme on peut le voir sur son compte Instagram, tout comme sur le site web qui est dédié à son travail, la dulcinée de Jean-Baptiste Maunier expose ses tableaux en Afrique du Sud, à Paris et à Berlin. "Elle dessine également des affiches de films pour des productions américaines", peut-on lire.