Jean-Baptiste Maunier séparé de Léa et Ezra depuis des semaines : tendres photos de leurs retrouvailles

Clap de fin pour Jean-Baptiste Maunier. A l'issue du prime de Danse avec les stars 2021 du 8 octobre, sa partenaire Inès Vandamme et lui ont été éliminés de la compétition. Mais l'acteur de 30 ans révélé dans Les Choristes a tout de même eu une belle récompense.

C'est le 17 septembre dernier que Jean-Baptiste Maunier a foulé le parquet de Danse avec les stars pour la première fois. Il avait séduit avec son tango et sa prestation sur la figure imposée, ce qui lui avait permis de poursuivre l'aventure. Mais elle s'est malheureusement arrêtée vendredi dernier. Après avoir échoué son duel face à Vaimalama Chaves, il n'a pas reçu les votes des membres du jury ou du public, contrairement à Wejdene, Lucie Lucas, Bilal Hassani et Aurélie Pons. A la fin de l'émission, il a donc dû dire au revoir à toute l'équipe.

Mais Jean-Baptiste Maunier a vite pu compter sur sa chère et tendre pour le consoler. Comme il l'a dévoilé sur Instagram dimanche 10 octobre, il a retrouvé sa belle Léa Arnezeder, la soeur de l'actrice Nora Arnezeder. Séparés depuis le début de la compétition, les tourtereaux ont pu passer un moment privilégié à l'hôtel Chouchou, situé dans le 9e arrondissement de Paris. "Merci @chouchouhotel pour le merveilleux accueil ! Un plaisir de retrouver sa moitié après des semaines loin l'un de l'autre ! À vite", a écrit le candidat en légende d'un diaporama de photos. Sur la première, on peut y voir le jeune homme de profil. Et, après avoir partagé des clichés du lieu où ils se trouvaient, il en a publié un sur lequel sa belle est sur ses genoux. Ils se regardent amoureusement et semblent prêts à s'embrasser.