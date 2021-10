Jean-Baptiste Maunier papa : touchante pensée pour son fils Ezra après "Danse avec les stars"

"03.09.2019 : la plus belle des aventures a commencé", a écrit Jean-Baptiste Maunier après la naissance de son fils. Depuis cet heureux événement, l'acteur s'épanouit dans ce nouveau rôle de papa. Il a encore adressé une pensée à son petit garçon, sur le plateau de Danse avec les stars.

Jean-Baptiste Maunier avait 13 ans lors de la sortie des Choristes, le film qui l'a révélé au grand public. 17 ans après sa sortie, il fait valoir ses talents de danseur dans la saison 11 de l'émission Danse avec les stars sur TF1. L'acteur et sa partenaire Inès Vandamme ont échappé de peu à l'élimination vendredi dernier (1er octobre 2021). Le duo avait exécuté un numéro de valse sur le titre Riche de Claudio Capéo.

"Si j'avais dû écrire une chanson pour raconter ce que je voulais dire à mon fils, j'aurais choisi les mêmes mots, a confié Jean-Baptiste Maunier dans Danse avec les stars, en faisant bien sûr référence à son fils Ezra. Elle met le point sur tout ce que je vais avoir envie de lui dire quand il va grandir : que je serai toujours fier de lui, que je ne l'empêcherai en rien de vouloir être celui qu'il a envie d'être et que je serai toujours derrière lui à l'accompagner, pour aller le plus loin et le plus haut possible."

Jean-Baptiste s'est ensuite épanché sur sa nouvelle vie de père de famille : "La paternité a tout changé : je crois qu'elle m'a donné un peu plus confiance en moi, parce que je suis responsable de quelqu'un, d'un petit bout. C'est vraiment le plus beau rôle, que je n'ai pas à jouer, j'ai juste à être père. C'est juste d'une puissance extraordinaire. Mon fils, c'est la plus belle des choses qui soient sur cette Terre."