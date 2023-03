Diaporama : "C'est un peu de ma faute" : Florent Pagny face à la découverte d'un "ganglion fixé", une récidive de son cancer envisagée

1 / 16 "C'est un peu de ma faute" : Florent Pagny face à la découverte d'un "ganglion fixé", une récidive de son cancer envisagée

3 / 16 C'est ce qu'il a fait savoir dans "Sept à Huit" ce dimanche 5 mars en évoquant un "ganflion fixé" pour lequel il s'apprête à faire une biopsie. Florent Pagny - 35ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 14 février 2020. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

4 / 16 Florent Pagny admet que si rechute il y a, il pourrait en être à l'origine après avoir refusé de suivre le traitement d'immunothérapie conseillé par les médecins Exclusif - Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "Rendez vous avec Julien Clerc" au Théâtre du Châtelet à Paris, qui sera diffusée le 29 novembre sur France 3. Le 24 octobre 2019. A travers un rendez-vous unique en son genre sur la scène du Théâtre du Châtelet, Julien Clerc a invité des artistes proches de lui à réinterpréter en duo ses plus grands hymnes. En 50 ans de carrière, Julien Clerc a marqué toutes les époques en offrant à son public des chansons iconiques. A l'occasion de cette soirée d'exception, un vibrant hommage sera rendu à Julien Clerc par tous ces artistes. Émaillé de témoignages et d'archives, "Rendez-vous avec Julien Clerc" offrira aux spectateurs l'occasion de se remémorer quelques bons souvenirs de toutes ces époques traversées. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

5 / 16 "On sait bien qu'il y a toujours de vraies possibilités de rechutes. Et elles arrivent sous toutes leurs formes. J'ai trop profité de tout ça. Et les cinq mois, peut-être que si j'avais été en France, je n'aurais pas ce ganglion qui apparaît comme ça, et si j'avais suivi le programme prévu peut-être... C'est un peu de ma faute." Exclusif - Florent Pagny - Répétitions du concert anniversaire des 130 ans de la Tour Eiffel à Paris, qui sera diffusé le 26 octobre sur France 2. Le 2 octobre 2019. © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

6 / 16 Après des traitements de chimio, de rayons, Florent Pagny a eu l'envie légitime de s'éloigner du milieu hospitalier et d'un tel quotidien rythmé par les examens en apprenant sa rémission. Exclusif - Florent Pagny - Backstage du concert anniversaire des 130 ans de la Tour Eiffel à Paris, qui sera diffusé le 26 octobre sur France 2. Le 2 octobre 2019. © Perusseau-Veeren/ Bestimage © BestImage, Perusseau-Veeren / Bestimage

7 / 16 Une décision qu'il pourrait payer désormais... Exclusif - Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "Clique" présentée par M. Achour sur Canal Plus à Issy-les-Moulineaux le 5 mars 2020. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

