Diaporama : "Ce n'était pas gagné" : Camille Gottlieb en couple, la fille de Stéphanie de Monaco en dit plus sur son mystérieux chéri

Le prince Albert II de Monaco, la princesse Stéphanie et sa fille Camille Gottlieb ont participé au déploiement des "Courtepointes" en mémoire des victimes du SIDA, au Musée Océanographique de Monaco, le 1er décembre 2022. L'opération "Courtepointes" (dixième édition), est un travail artistique sur toile, individuel et collectif qui rend hommage aux personnes disparues du Sida. Cette démarche de mémoire a été initiée en 1987 par la fondation "Names Project Aids Memorial Quilt" afin d'illustrer les ravages provoqués par cette maladie. Chaque courtepointe comprend huit toiles cousues entre elles, sur une surface de 4m x 4m; elles portent toutes le nom d'une personne disparue et ont toutes été réalisées par des personnes de Fight Aids Monaco, la plupart d'entre elles vivant avec le VIH.

