"Ce n'était pas gagné" : Camille Gottlieb en couple, la fille de Stéphanie de Monaco en dit plus sur son mystérieux chéri

Stéphanie de Monaco est la maman de trois enfants : Louis et Pauline Ducruet et la petite dernière Camille Gottlieb. Si les deux premiers sont bien casés (l'aîné sera d'ailleurs bientôt papa pour la première fois), la benjamine n'est pas en reste. A 24 ans, Camille Gottlieb semble avoir trouvé chaussure à son pied. Sur son compte Instagram en story, la jeune femme a accepté de se livrer sur sa situation amoureuse. Elle a non seulement écarté tout soupçon concernant une relation amoureuse avec le grand Kylian Mbappé mais elle a aussi présenté à demi-mots son chéri !

A renfort de photos et de mots d'amour, Camille Gottlieb a indiqué qu'elle n'était plus célibataire, sans dévoiler l'identité de l'homme qui partage sa vie. Néanmoins, la nièce d'Albert de Monaco a le coeur bien pris par un petit copain pas si petit que cela : "Il mesure 1m84. Donc oui, il y a bien quelqu'un dans ma vie. Un homme qui arrive à me supporter. Ce n'était pas gagné", s'amuse-t-elle. Sur un second cliché, on découvre le couple en train de poser ensemble, le visage de monsieur soigneusement caché par un coeur blanc. Pour l'instant, Camille Gottlieb n'est pas prête à dévoiler aux yeux du monde son compagnon : "Ce n'est pas encore dans nos projets, on préfère le garder pour nous. Mais si je peux vous dire une chose, c'est que je suis très heureuse. Et comme on dit, vivons heureux, vivons cachés."

Camille, membre à part entière de la famille princière

Depuis plusieurs mois, Camille Gottlieb file donc le parfait amour avec un mystérieux jeune homme. Ce qui ne l'empêche pas d'assurer sérieusement ses fonctions au sein de la famille royale. Ses apparitions auprès de sa maman Stéphanie de Monaco ou de son oncle, le prince Albert de Monaco, se font de plus en plus nombreuses. Gala de la Croix-rouge, distribution de cadeaux de Noël, 100 ans du prince Rainier III... Toutes les occasions sont bonnes pour soutenir les siens et s'affirmer au sein du clan.

Des engagements qui ont entraîné une métamorphose. En quelque temps, Camille Gottlieb a perdu pas moins de 28 kilos, une transformation spectaculaire qu'elle doit à la force de son mental. "Je vivais ma vie, mais je ne me posais aucune question. J'étais pourtant en train de vivre un conflit intérieur et je ne me sentais pas bien. J'ai décidé de me prendre en main, confiait-elle à Hello Monaco. En quelques mois, j'ai perdu vingt-huit kilos sans forcément arrêter de manger, car tout est dans la tête." Une transformation dont elle peut être fière !