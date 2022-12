Les Bleus à la Concorde : Kylian Mbappé fait (encore) parler de lui, son attitude enflamme les réseaux sociaux !

C'est un retour triomphal pour l'équipe de France et malgré la défaite, ses supporters se sont rendus en masse sur la place de la Concorde pour les remercier pour l'immense parcours qu'il leur ont offert. D'après les premiers chiffres, alors que l'on attendait entre 10 000 et 20 000 personnes, près de 50 000 personnes se seraient rendues sur place pour apercevoir les Bleus, installés au balcon de l'hôtel Crillon. L'occasion de voir tous les héros de la finale perdue face à l'Argentine de Lionel Messi, mais auteurs d'une grande Coupe du monde, avec des exploits face à des nations majeures comme l'Angleterre. Si l'on devait ressortir un joueur de cette équipe, ce serait forcément Kylian Mbappé, la nouvelle star du football mondial et meilleur buteur de la compétition.

Très marqué par la défaite crève-coeur aux tirs au but, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'avait pas franchement l'envie de sourire lors de cette célébration. Après avoir été consolé par le président de la République en personne, ce qui n'a pas plu à tout le monde, le gamin de Bondy, qui fête aujourd'hui ses 24 ans, était aux premières loges pour remercier les très nombreux fans présents ce 19 décembre à Paris. Si la plupart de ses coéquipiers ont réussi à retrouver le sourire, Kylian Mbappé est encore marqué par la défaite et on l'a vu sur les images. Visage fermé et regard noir, celui que l'on surnomme Kyks a l'air plus que déterminé pour la suite de sa carrière et c'est ce qu'ont retenu plusieurs internautes sur Twitter.

Un regard qui laisse entrevoir une vraie détermination

Une attitude qui n'est pas passée inaperçue et beaucoup y voit un signe d'espoir pour l'avenir des Bleus. "On va faire le double Euro/Coupe du Monde", écrit l'une sur une photo en gros plan du visage de Kylian Mbappé. "Le regard de Mbappé... ils ont définitivement créé un monstre", écrit un autre, tandis qu'un dernier tente une comparaison avec le célèbre Dark Vador : "Ce regard de Mbappé, il est clairement passé du côté obscur pour les prochaines années."