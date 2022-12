Coupe du monde : Emmanuel Macron fustigé pour cette séquence "presque insupportable" avec Kylian Mbappé

C'est un véritable crève-coeur pour tous les amoureux de l'équipe de France. Pour la seconde fois de leur histoire, les Bleus perdent une finale de Coupe du monde aux tirs au but. Cette fois-ci face à l'Argentine de Lionel Messi dans un match rendu presque irréel par le génie de Kylian Mbappé et les quelques minutes de folie qui ont permis aux tricolores d'accrocher une prolongation inespérée. Malgré le scénario incroyable, c'est les Argentins qui s'imposent au bout du suspense et plongent tout un pays dans une profonde tristesse. Totalement abattu et le regard hagard sur le terrain, l'attaquant vedette des Bleus, auteur d'un triplé fantastique dans ce match, est réconforté par le président de la République, Emmanuel Macron, venu sur la pelouse à la fin du match.

Pas tellement réceptif au discours du président, Kylian Mbappé ne le regarde pas, ne lui répond pas et semble terriblement marqué par la défaite qu'il vient de subir. Une séquence qui a énormément fait parler sur les réseaux sociaux et de nombreux internautes ne sont pas franchement en phase avec l'attitude d'Emmanuel Macron. "57 secondes de gênance. Où un président mal élu, détesté, tente encore une récup' politique sale et grossière. C'est dur. Lourd. Presque insupportable", lance l'un d'entre eux, très vindicatif, avant de conclure : "Mbappé est littéralement agressé par Macron. Il ne lui parle pas, ne lui adresse pas UN SEUL regard."

Des internautes révoltés par l'attitude du président

Et visiblement, ce n'est pas le seul à avoir très peu goûté la façon de faire du mari de Brigitte Macron, elle aussi présente au stade hier. "Emmanuel Macron c'est notre Mickael Scott de la gênance", dit un autre, en référence au personnage joué par Steve Carell dans la série The Office, considéré comme le roi des moments de gêne. "Cette image est terrible. Emmanuel Macron accroupi réconfortant Mbappé. Le joueur ne lui parle pas, ne lui répond pas, ne le regarde pas...", balance de son côté l'avocat Alain Jakubowicz, tandis qu'un dernier s'en prend également à la manière de faire du président français : "La tête de Mbappé, dégoûté, mal à l'aise qui ignore Emmanuel Macron et cette main paternaliste sur le crâne... geste humiliant symbole d'un autre âge, qui n'est tellement pas sincère ni bienveillant ni respectueux."