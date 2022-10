Diaporama : "Dégradant ! Humiliant ! Offensant !" : La famille de Monaco attaquée, un homme condamné

La princesse Caroline de Hanovre et le prince Albert II de Monaco - 65ème édition du Bal de la Rose donné au profit de la Fondation Princesse Grace sur le thème de la Riviera, une idée de K. Lagerfeld, à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo à Monaco, le 30 mars 2019. © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage © Purepeople BestImage, © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

La princesse Alexandra de Hanovre, Charlotte Casiraghi et son compagnon Dimitri Rassam, Pierre Casiraghi - 65ème édition du Bal de la Rose donné au profit de la Fondation Princesse Grace sur le thème de la Riviera, une idée de K. Lagerfeld, à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo à Monaco, le 30 mars 2019. © Jean-Charles Vinaj / Pool Monaco / Bestimage © Purepeople BestImage, © Jean-Charles Vinaj / Pool Monaco / Bestimage

Marie Ducruet, Camille Gottlieb et la princesse Charlène de Monaco lors de la conférence de présentation des célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III de Monaco au Palais de Monaco, le 28 septembre 2022. La Princesse Stéphanie sera en charge, avec le Prince Albert II, des événements qui se dérouleront en 2023. De nombreuses personnalités monégasques font également partie du comité d'organisation. © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage © Purepeople BestImage, © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage

Louis Ducruet, la princesse Stéphanie de Monaco, le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco lors de la conférence de présentation des célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III de Monaco au Palais de Monaco, le 28 septembre 2022. La Princesse Stéphanie sera en charge, avec le Prince Albert II, des événements qui se dérouleront en 2023. De nombreuses personnalités monégasques font également partie du comité d'organisation. © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage © Purepeople BestImage, © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage

La princesse Charlène de Monaco devient présidente de la SPA, lors de l'annonce faite à l'occasion de la pose de la première pierre du futur refuge de la SPA de Peille, près du Mont Angel, France, le 12 septemb re 2022. La princesse Charlène de Monaco était accompagné du prince Albert II de Monaco et de M-A.de Massy, présidente de la Société Canine de Monaco. © Bruno Bebert/Bestimage © Purepeople BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

La princesse Stéphanie de Monaco, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène de Monaco et Camille Gottlieb lors de la conférence de présentation des célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III de Monaco au Palais de Monaco, le 28 septembre 2022. La Princesse Stéphanie sera en charge, avec le Prince Albert II, des événements qui se dérouleront en 2023. De nombreuses personnalités monégasques font également partie du comité d'organisation. © Dylan Meiffret/Nice Matin/Bestimage © Purepeople BestImage, © Dylan Meiffret/Nice Matin/Bestimage

Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri Rassam, John Nollet lors du Bal de la Rose 2022 au Sporting Club de Monaco en faveur de la Fondation Princesse Grace le 8 juillet 2022. La princesse Caroline, fille aînée de la défunte princesse Grace, en est la présidente. Le Bal de la Rose, créé par la princesse Grace de Monaco en 1954, fait son grand retour en 2022, après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire. Il se déroule toujours au mois de mars mais l'édition 2022 a été reportée au 8 juillet en raison des conditions sanitaires. © Cyril Moreau / Pool Monaco / Bestimage © Purepeople BestImage, © Cyril Moreau / Pool Monaco / Bestimage

Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri Rassam lors du Bal de la Rose 2022 au Sporting Club de Monaco en faveur de la Fondation Princesse Grace le 8 juillet 2022. La princesse Caroline, fille aînée de la défunte princesse Grace, en est la présidente. Le Bal de la Rose, créé par la princesse Grace de Monaco en 1954, fait son grand retour en 2022, après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire. Il se déroule toujours au mois de mars mais l'édition 2022 a été reportée au 8 juillet en raison des conditions sanitaires. © Cyril Moreau / Pool Monaco / Bestimage © Purepeople BestImage, © Cyril Moreau / Pool Monaco / Bestimage

Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo (robe longue en soie brodée bleu Dior), Andrea Casiraghi, Tatiana Santo Domingo, Charlotte Casiraghi, Dimitri Rassam et la princesse Alexandra de Hanovre lors du Bal de la Rose 2022 au Sporting Club de Monaco en faveur de la Fondation Princesse Grace le 8 juillet 2022. La princesse Caroline, fille aînée de la défunte princesse Grace, en est la présidente. Le Bal de la Rose, créé par la princesse Grace de Monaco en 1954, fait son grand retour en 2022, après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire. Il se déroule toujours au mois de mars mais l'édition 2022 a été reportée au 8 juillet en raison des conditions sanitaires. © Cyril Moreau / Pool Monaco / Bestimage © Purepeople BestImage, © Cyril Moreau / Pool Monaco / Bestimage

La princesse Alexandra de Hanovre, Charlotte Casiraghi et son compagnon Dimitri Rassam, Pierre Casiraghi - 65ème édition du Bal de la Rose donné au profit de la Fondation Princesse Grace sur le thème de la Riviera, une idée de K. Lagerfeld, à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo à Monaco, le 30 mars 2019. © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage © Purepeople BestImage, © Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

