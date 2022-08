Diaporama : "Elle a volé les trois quarts de ma vie" : Geneviève de Fontenay toujours fâchée contre Sylvie Tellier (et pas que)

"Elle a volé les trois quarts de ma vie" : Geneviève de Fontenay toujours fâchée contre Sylvie Tellier (et pas que)

Sylvie Tellier et Geneviève de Fontenay en studio © Guillaume Gaffiot /Bestimage

Geneviève de Fontenay, Nathalie Marquay et et Sylvie Tellier - Geneviève de Fontenay inaugure son double de cire au musée Grévin, le 26 novembre 2004. © Denis Guignebourg / Bestimage

Sylvie Tellier, Geneviève de Fontenay et Jean-Pierre Foucault à Miss France 2010, depuis Nice.

Sylvie Tellier, Alexandra Rosenfeld et Geneviève de Fontenay à Roland-Garros en 2006

6 / 12

Genevieve de Fontenay et Nathalie Marquay-Pernaut et Laetitia Bleger - Geneviève de Fontenay inaugure son double de cire au musée Grévin avec Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut le 26 novembre 2004. © Denis Guignebourg / Bestimage