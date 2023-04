Diaporama : "Il est très fort" : David Hallyday déjà dépassé par son fils Cameron, 18 ans

1 / 19 David Hallyday est revenu sur la relation qui l'unit à son fils Cameron, 18 ans, dans "En aparté" Extrait de l'émission "En aparté" avec David Hallyday © Canal +

2 / 19 Né du mariage de David Hallyday avec Alexandra Pastor, Cameron commence à dévoiler ses talents David Hallyday et sa femme Alexandra Pastor durant l'avant première mondiale au Grimaldi Forum à Monaco, le 9 février 2023, du film "Les gardiennes de la planète" réalisé par Jean-Albert Lièvre et raconté par J.Dujardin. Ce film est inspiré par le poème d'Heathcote Williams, "Whale Nation". Il nous fait découvrir le Groenland, le Mexique, l'Argentine, la Polynésie, mais aussi la Bretagne, la Méditerranée et la Normandie, l'Afrique du sud, l'Australie, le Tonga, le Kamtchatka ou encore l'Antarctique, Hawaï, et la Norvège. L'histoire commence par une baleine à bosse échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, on découvre l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l'écosystème de la planète depuis plus de 50 millions d'années. La sortie en salle se fera le 22 février. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

3 / 19 Le demi-frère d'Ilona et Emma Smet chante très bien mais pas que ! Emma Smet et son demi-frère Cameron © Instagram

4 / 19 Il est aussi très doué aux jeux vidéos et n'hésite pas à mettre des raclées à son père Exclusif - David Hallyday - Personnalités à la sortie de studios de radio à Paris. Le 15 janvier 2019 © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 19 "J'ai une espèce de game room (salle de jeux en français, ndlr) où je joue pas mal avec mon fils. Il est fort, il est fort. Mais de toute manière, cette jeune génération, c'est presque tous des cracks !" Exclusif - David Hallyday - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche Prochain" présentée par M.Drucker et diffusée le 16 décembre 2018 sur France 2. Le 10 décembre 2018 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

6 / 19 "On ne joue pas toujours au même jeu mais il y en a un qu'on fait ensemble. C'est toujours sympa de l'avoir dans mon studio." David Hallyday durant l'avant première mondiale au Grimaldi Forum à Monaco, le 9 février 2023, du film "Les gardiennes de la planète" réalisé par Jean-Albert Lièvre et raconté par J.Dujardin. Ce film est inspiré par le poème d'Heathcote Williams, "Whale Nation". Il nous fait découvrir le Groenland, le Mexique, l'Argentine, la Polynésie, mais aussi la Bretagne, la Méditerranée et la Normandie, l'Afrique du sud, l'Australie, le Tonga, le Kamtchatka ou encore l'Antarctique, Hawaï, et la Norvège. L'histoire commence par une baleine à bosse échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, on découvre l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l'écosystème de la planète depuis plus de 50 millions d'années. La sortie en salle se fera le 22 février. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

7 / 19 Exclusif - David Hallyday - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 5", qui sera diffusée le 11 janvier 2020 sur TF1, à Paris. Le 17 décembre 2019 © Gaffiot-Perusseau / Bestimage © BestImage, Perusseau-Gaffiot/Bestimage

8 / 19 David Hallyday et son groupe "Mission Control" en showcase au Théâtre "Le Comedia" à Paris, le 12 janvier 2015. © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

9 / 19 Estelle Lefébure, Ilona et Emma Smet © Instagram

10 / 19 Exclusif - David Hallyday - Enregistrement de l'émission TV "La Chanson Secrète 2", qui sera diffusée le 14 septembre sur TF1. Le 25 juin 2019 © Gaffiot-Perusseau / Bestimage © BestImage, Perusseau-Gaffiot/Bestimage

11 / 19 David Hallyday - Exclusif - Les coulisses du spectacle "Robin des Bois" a Paris le 9 novembre 2013. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

12 / 19 Exclusif - David Hallyday - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au studio Gabriel à Paris, présentée par Michel Drucker et diffusée le 29 septembre 2019 sur France 2. Le 11 septembre 2019 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

13 / 19 David Hallyday reçoit son disque de platine à la seine musicale à Paris le 25 juin 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

14 / 19 Exclusif - David Hallyday lors de l'enregistrement de l'émission "La Chanson de l'Année 2019" aux Arènes de Nîmes, le 16 mai 2019. L'émission sera diffusée sur TF1 le samedi 15 juin. TF1 propose aux téléspectateurs une soirée exceptionnelle avec "La Chanson de l'Année" présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV. Les téléspectateurs pourront élire en direct "La Chanson de l'Année" parmi les 20 titres en compétition. Les votes débuteront dès 21 h et le prix sera annoncé en fin d'émission. Un prix d'honneur sera également remis au cours de la soirée à un artiste emblématique de la chanson française. " La Chanson de l'Année" sera diffusée depuis un lieu mythique, les Arènes de Nîmes. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué l'année. Ces stars de la chanson française et internationales interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits. © Guillaume Gaffiot/Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

15 / 19 Exclusif - David Hallyday - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche Prochain" présentée par M.Drucker et diffusée le 16 décembre 2018 sur France 2. Le 10 décembre 2018 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

16 / 19 Exclusif - David Hallyday rend hommage à son père Johnny Hallyday, lors d'un concert aux fêtes de Wallonie à Andenne en Belgique le 23 septembre 2018. David Hallyday a interprété deux chansons de Johnny : " J'ai oublié de vivre " et " Sang Pour sang ". David a notamment dit aimer profondément son public belge et s'y sentir très proche avec son petit peu de sang belge! Il a évoqué devant son public, ses derniers mois très douloureux en disant : " comme vous le savez " j'ai eu une année très difficile mais il y a un homme que j'aime profondément et j'ai besoin de lui rendre un hommage ce soir ". David Hallyday a terminé son concert avec une dernière chanson écrite pour son père Johnny en disant qu'il l'a écrite avec ses tripes lorsqu'il s'est réveillé en pleine nuit un soir. © BestImage, Agence / Bestimage

17 / 19 Exclusif - David Hallyday rend hommage à son père Johnny Hallyday, lors d'un concert aux fêtes de Wallonie à Andenne en Belgique le 23 septembre 2018. David Hallyday a interprété deux chansons de Johnny : " J'ai oublié de vivre " et " Sang Pour sang ". David a notamment dit aimer profondément son public belge et s'y sentir très proche avec son petit peu de sang belge! Il a évoqué devant son public, ses derniers mois très douloureux en disant : " comme vous le savez " j'ai eu une année très difficile mais il y a un homme que j'aime profondément et j'ai besoin de lui rendre un hommage ce soir ". David Hallyday a terminé son concert avec une dernière chanson écrite pour son père Johnny en disant qu'il l'a écrite avec ses tripes lorsqu'il s'est réveillé en pleine nuit un soir. © BestImage, Agence / Bestimage

18 / 19 David Hallyday - Soiree de lancement du jeu "Call of Duty Ghost" au Palais de Tokyo a Paris le 4 novembre 2013. © BestImage, Marc Ausset Lacroix / Bestimage