"Il est très fort" : David Hallyday déjà dépassé par son fils Cameron, 18 ans

C'est toujours avec beaucoup de pudeur que David Hallyday évoque sa vie de famille. Sa discrétion n'empiète en rien sur la fierté qu'il ressent pour chacun des membres de son clan, dont ses enfants, Ilona et Emma Smet, 27 et 25 ans, les filles qu'il a eues avec Estelle Lefébure , et Cameron, 18 ans, le fils né de son mariage avec Alexandra Pastor. Si les plus grandes font leur petit bonhomme de chemin (Ilona est devenue maman pour la première fois et s'est fait une place dans le monde du mannequinat, Emma est comédienne) et se sont fait un nom, on n'entend un peu moins parler du petit dernier de David Hallyday, plus si petit que cela d'ailleurs.

Le jeune homme de 18 ans semble se démarquer dans la domaine du sport et du jeu. Invité dans En aparté ce lundi 3 avril pour évoquer la sortie de son documentaire David Hallyday et celle de son 15ème album, Le plus heureux des hommes, attendu dans les bacs en juin prochain, le chanteur de 56 ans s'est confié sur sa vie privée et sur les liens qui l'unissent à son fiston. S'il avait déjà évoqué ses qualités plutôt confirmées dans le domaine du karting, il a cette fois-ci levé le voile sur un autre de ses talents.

Chez lui, David Hallyday possède une pièce secrète, ou du moins, son petit jardin dans lequel les entrées sont réglementées. Mais il accepte toutefois d'ouvrir les portes de son antre à Cameron : "J'ai une espèce de game room (salle de jeux en français, ndlr) où je joue pas mal avec mon fils." Par jouer, David Hallyday veut dire quelques parties de console. Et apparemment, le chanteur n'est pas le plus qualifié des deux : "Il est fort, il est fort, a-t-il admis à Nathalie Lévy. Mais de toute manière, cette jeune génération, c'est presque tous des cracks ! On ne joue pas toujours au même jeu mais il y en a un qu'on fait ensemble. C'est toujours sympa de l'avoir dans mon studio donc c'est une pièce assez conviviale."

Cameron, futur chanteur ?

S'il se débrouille plutôt bien dans le gaming, Cameron est apparemment aussi talentueux derrière le micro. En 2020, David Hallyday s'était même confié sur le fait qu'il avait déjà fait participer son garçon sur ses albums : "Je manquais de voix, donc comme il chante super bien, je lui ai dit : 'Écoute, tu n'as qu'à venir poser ta voix" avait-il confié à l'époque sur le plateau d'On est presque en direct. Au fil des années, David a constaté que Cameron s'en sortait plutôt bien dans la musique : "Il adore le cinéma, il joue super bien et chante vachement bien. Il m'a dit vouloir prendre des cours de chant, même pour sa voix, pour la comédie." Peut-être aura-t-il lui aussi un jour l'opportunité de créer tout un album avec son célèbre papa.