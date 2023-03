Diaporama : "Il me lâche..." : Cyril Hanouna abandonné par son fils Lino en direct, il lui met "des vents"

1 / 16 Cyril Hanouna, "TPMP". © TPMP

2 / 16 Cyril Hanouna avait visiblement prévu une activité avec son fils Lino ce week-end. Exclusif - Cyril Hanouna - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 23/01/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

3 / 16 Mais le jeune homme a décliné sa proposition. Exclusif - Cyril Hanouna - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 23/01/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

4 / 16 "Demain ? Désolé, je dois faire un exposé avec Christopher sur le Parc des Princes (stade du Paris Saint-Germain, ndlr) " lui a-t-il écrit depuis son smartphone. Cyril Hanouna et son fils Lino dans les tribunes lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 31 mai 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage © BestImage

5 / 16 Un sms lu en direct par son père ce vendredi 17 mars sur le plateau de " Touche pas à mon Poste" . Exclusif - Cyril Hanouna sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 9 janvier 2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

6 / 16 " Et ? ", aurait alors répondu Baba. " Je lui demande, parce que cela veut dire apparemment que... Voilà, il me lâche ! ", a-t-il expliqué à ses chroniqueurs. Exclusif - Cyril Hanouna - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 02/01/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

7 / 16 " C'est ton fils qui te mets des vents, et pas l'inverse ! ", s'est alors amusé Raymond Aabou. Une analyse partagée par l'animateur de C8 : " Ouais, il me mets des vents ! 'Demain ? Désolé', je lui proposais un truc de ouf ! Bon bah écoute y'a pas de problème... ", a-t-il réagi, avant de poursuivre l'émission. Exclusif - Cyril Hanouna - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 à Paris le 7 mars 2023. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

