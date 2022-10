Diaporama : "Il pose sa main sur ma cuisse" : Nouvelles graves accusations contre le président de la FFF, Noël Le Graët

1 / 13 "Il pose sa main sur ma cuisse" : Nouvelles graves accusations contre le président de la FFF, Noël Le Graët

2 / 13 Noël Le Graët (Président de la Fédération française de football) pris dans la tourmente, assiste au match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis. © Purepeople BestImage

3 / 13 Noel Le Graet - president FFF - Match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

4 / 13 Noël Le Graët (président FFF) - People dans les tribunes du match de la 4ème journée de la Ligue des Nations entre la France et la Croatie au Stade de France à Saint-Denis le 13 juin 2022. © Purepeople BestImage

5 / 13 Info - La Fédération Française de Football et son président Noël Le Graët sont dans la tourmente, après une enquête du magazine So Foot, révélant des faits de harcèlements - Le President Emmanuel Macron et Noel Le Graet - Le président de la république lors de la finale de la Coupe de France de football entre le FC Nantes et l'OGC Nice (1-0) au stade de France à Saint-Denis le 7 mai 2022 © Aurélien Morissard / Panoramic / Bestimage © Purepeople BestImage, Aurélien Morissard

6 / 13 Noël Le Graët, président de la fédération française de football (FFF) - Réunion concernant les incidents dans les stades de football au ministère de l'Intérieur place Beauvau à Paris, France, le 23 novembre 2021. © Michael Baucher/Panoramic/Bestimage © Purepeople BestImage, Michael Baucher

7 / 13 Didier Deschamps ( selectionneur - entraineur - France ) - Noel Le Graet ( president FFF ) - - Match de football de l'Euro 2020 à Budapest : La France ex aequo avec le Portugal 2-2 au Stade Ferenc-Puskas le 23 juin 2021. © Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage © Purepeople BestImage, Federico Pestellini

8 / 13 Info - La Fédération Française de Football et son président Noël Le Graët sont dans la tourmente, après une enquête du magazine So Foot, révélant des faits de harcèlements - (info : Noël Le Graët réélu pour quatre ans président de la Fédération Française de Football) - Noël Le Graët - président FFF - Réunion de boxe - No Limit - épisode XI à Levallois Perret le 13 Décembre 2019. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage © Purepeople BestImage, JB Autissier

9 / 13 Noël Le Graët - Match de Qualification Euro 2021 Feminin à Bordeaux le 9 novembre 2019. © Purepeople BestImage

10 / 13 Archives - Noël Le Graët lors de l'inauguration du Domaine de Morfonde à Villeparisis. Le 13 octobre 2019. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage © Purepeople BestImage, JB Autissier

11 / 13 Noel Le Graet, président de la Fédération française de football - Inauguration du Domaine de Morfondé à Villeparisis, le 13 octobre 2019. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage © Purepeople BestImage, JB Autissier

12 / 13 La ministre des sports Roxana Maracineanu et Noël Le Graët Président de la FFF dans les tribunes lors du match de football France- Andorre (3-0) pour les qualifications de l'Euro 2020 au Stade de France à Saint-Denis le 10 septembre 2019. © Gwendoline Le Goff/Panoramic/Bestimage © Purepeople BestImage, Gwendoline Le Goff