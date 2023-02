Diaporama : "J'ai honte. Il manque d'élégance" : André Manoukian, la raison de ses 5 ans d'embrouille avec son ex Liane Foly

4 / 25

Mais dans son livre autobiographique La mécanique des fluide s (2008), André Manoukian dresse un portrait peu flatteur de son ex. André Manoukian - Il y a 10 ans aujourd'hui était installé le tout premier piano en gare de Paris-Montparnasse. Puis de nombreux autres pianos ont investi une soixantaine de gares partout en France. Depuis sa création, l'initiative piano en gare aura permis de révéler des talents, de créer des rencontres musicales et amicales et d'offrir aux voyageurs des instants parfois magiques en attendant leur train. Pour célébrer cet anniversaire, SNCF Gares & Connexions organise une série de concerts gratuits le vendredi 1er juillet 2022 dans de nombreuses gares, et notamment les sept grandes gares parisiennes suivantes : Paris Gare du Nord, Paris Montparnasse, Paris Saint-Lazare, Paris Gare de l'Est, Paris Austerlitz, Paris Gare de Lyon et Paris Bercy. J-F.Zygel, enseignant au Conservatoire de Paris participe au lancement officiel des 10 ans de piano en gare en compagnie d'A.Manoukian, parrain des pianos en gare et de N.Zanon, de 11h à 12h30 en Gare Montparnasse. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage