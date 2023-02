"J'ai honte. Il manque d'élégance" : André Manoukian, la raison de ses 5 ans d'embrouille avec son ex Liane Foly

Ils se sont aimés pendant de longues années. André Manoukian et Liane Foly ont effectivement formé un couple de 1984 à 1995 suite à un véritable coup de foudre. L'ancien juré de l'émission La Nouvelle Star a même crée ses premiers succès musicaux. Mais s'ils se sont par la suite séparés, leur relation était tout de même cordiale. Jusqu'au jour où le point de non-retour a été atteint.

Tout est parti du livre autobiographique La mécanique des fluides (2008) où André Manoukian dresse un portrait peu flatteur de son ex. Il y révèle ainsi tous les secrets de son histoire d'amour avec la chanteuse, de leur rencontre en 1983 dans un bal de Nîmes à leur séparation. Des mots qui ont particulièrement blessé Liane Foly, puisqu'elle a déclaré à l'époque dans la presse : "J'ai honte. Ça pue. Il manque d'élégance. On a l'impression d'être dans un film de Marc Dorcel. Je ne veux pas entendre qu'il a tant souffert. Il n'avait qu'à m'aimer davantage. En fait, je crois qu'il ne m'a jamais aimée". Le ton est donné.

Ce véritable clash a fait que les deux anciens amoureux ne se sont plus parlé après la parution du bouquin, et ce pendant près de cinq années. Et ce alors que ce n'était pas du tout l'intention d'André Manoukian. "J'ai demandé à mon entourage, y compris à ma fille Julie de ne pas le lire. Je comprends sa colère (de Liane Foly, ndlr) et je suis désolé de lui avoir fait de la peine. Je sais qu'elle est pudique, mais je ne m'imaginais pas qu'elle le prendrait mal", expliquait-il alors auprès de nos confrères de TéléStar.

Je l'ai trompé parce qu'il ne me demandait pas en mariage

Mais ils ont fini par se réconcilier sur le plateau de l'émission 17e sans ascenseur sur Paris Première. "En fait j'aurais aimé qu'on l'écrive ensemble ce livre, car André, c'est moi qui suis allée le chercher et sans lui je serais encore dans les bals", confiait alors la chanteuse, qui en a profité pour révéler la cause de leur rupture : André Manoukian ne voulait ni se marier ni faire d'enfants avec elle. "Je voulais, lui pas. À la fin, je l'ai trompé parce qu'il ne me demandait pas en mariage et ne voulait pas d'enfant", dévoilait alors Liane Foly.

En 2016, l'artiste revenait sur cette relation houleuse. "En 1991, je ne rêvais que d'une chose, c'était de m'appeler Madame Manoukian, je rêvais d'épouser André, il peut vous le dire encore aujourd'hui. C'est lui qui ne voulait pas, il sortait d'un divorce, il n'a jamais voulu se marier avec moi", confessait-elle. Cependant, les deux anciens tourtereaux sont aujourd'hui passés à autre chose et conservent une belle amitié. Tout est bien qui finit bien, a-t-on l'habitude de dire.