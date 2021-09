André Manoukian raconte son coup de foudre pour Liane Foly

C'est une histoire qui remonte à quelques années, mais qui reste toujours très présente dans l'esprit d'André Manoukian. Sa romance avec Liane Foly a duré de 1984 à 1995, bien avant qu'il ne connaisse le succès en solo. À l'époque, il écrit les premiers succès de la chanteuse de 58 ans tout en collaborant avec des artistes de grande renommée comme Gilbert Bécaud, Charles Aznavour ou Janet Jackson. Une belle période pour l'ancien juré de la Nouvelle Star qui s'est confié il y a quelques jours sur sa rencontre avec celle que l'on a vue dans Mask Singer récemment.

Je fais un essai et j'ai une révélation totale.

Il a alors 20 ans lorsqu'il rencontre Liane Foly, à un moment où il ne s'intéressait pas encore véritablement à la chanson, mais plus à la mélodie. "Un jour, en studio, je tombe sur une chanteuse qui cherchait du boulot, je fais un essai et j'ai une révélation totale. J'ai découvert que la voix est le plus bel instrument qui soit pour porter les mélodies d'un compositeur", dévoile André Manoukian à Femme Actuelle. Leur romance va alors durer plus de dix ans, mais leur relation professionnelle ira bien au-delà.

C'est plusieurs années après leur rencontre que le musicien de 64 ans va connaître le succès avec l'émission de télé-crochet de M6. Une soudaine popularité qui va l'entraîner dans des situations pour le moins cocasses. "Au début, j'étais le mec de la Nouvelle Star. Tout le monde voulait me chanter quelque chose. Une fois, je vois trois CRS arriver vers moi et l'un d'eux se met à chanter Je suis malade. Une contrôleuse m'a interprété Les Moulins de mon coeur à l'oreille, dans le TGV à 300 km/h, et je ne pouvais pas descendre", se remémore-t-il.