Liane Foly pas mise en valeur dans Mask Singer : "J'assume très fort"

Dans le personnage du chroniqueur qui attaque, Jean-Michel Maire a critiqué la participation de Liane Foly à Mask Singer, ne cachant pas être "un peu dur". "D'un point de vue média, j'ai plus de respect pour Mac Lesggy qui fait une pub pour les brosses à dents que pour quelqu'un qui accepte de se déguiser pour un mois en poulpe, en araignée ou en hibou, tout ça pour payer ses impôts. Y a pas de performance artistique, y a que dalle. Y a juste un produit de la production, la voix est truquée, on enregistre en studio... Liane Foly chante très bien, elle imite très bien, elle est intelligente et tout ce que l'on veut mais vous n'êtes pas mise en valeur. On n'a pas exploité vos talents dans cette émission", a défendu Jean-Michel Maire.

Pas du tout piquée au vif, répondant au chroniqueur avec plaisir, Liane Foly s'est défendue : "Je comprends tous les arguments, mais j'assume très fort ce que je fais de ma vie." La chanteuse s'est ensuite souvenue du début de sa carrière, lorsque sa maison de disques, Virgin, lui interdisait de faire des émissions de divertissement telles que celles de Patrick Sébastien ou Pascal Sevran, "parce qu'il ne fallait pas faire ce genre d'émissions". "On fait de la musique et une carrière artistique pour le public. (...) Moi dans ma vie déjà, je n'ai pas de barrières", a-t-elle ajouté. Lors de l'émission, Liane Foly - qui avait participé à la saison 10 de Danse avec les stars (TF1) en 2019 - a justement rappelé que cela fait des années qu'elle se déguise pour la troupe des Enfoirés, et qu'elle adore.