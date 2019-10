Gilbert Bécaud : La mort de sa fille Anne confirmée, "crime ou accident"?

Après l'annonce de cette sombre affaire, la famille Bécaud s'était exprimée via un communiqué, tout en gardant le silence sur la victime retrouvée. "La famille de Gilbert Bécaud confirme l'incendie de la propriété appartenant à Anne Bécaud, fille aînée du chanteur et de sa première épouse Monique Nicolas. Cet incendie s'est déroulé dans la matinée du 3 septembre à Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne), non loin de la demeure familiale de Gilbert Bécaud où résident sa veuve Kitty Bécaud et une de ses autres filles, Emily Bécaud. Une enquête est en cours pour tenter d'identifier qui se trouvait sur les lieux au moment du drame", avait-il été indiqué.