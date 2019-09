Gilbert Bécaud : Sa famille confirme l'incendie, mystère sur le corps retrouvé

Le 3 septembre 2019, vers 8h du matin, les pompiers ont été appelés par des voisins d'Anne Bécaud qui avaient constaté que sa maison située à Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne), au lieu-dit La Bauge, était la proie des flammes. Plusieurs médias locaux, dont le journal Centre Presse, ont fait savoir que des ossements avaient été retrouvés dans les décombres, sans pouvoir indiquer avec certitude à qui ils appartenaient. La première hypothèse envisagée est bien évidemment qu'il s'agirait de ceux d'Anne Bécaud (53 ans), la fille du défunt chanteur Gilbert Bécaud décédé en décembre 2001. Au moment de l'annonce du drame, des analyses ADN étaient en cours.

Dans la soirée du 5 septembre, la famille de Gilbert Bécaud s'est exprimée dans un communiqué, confirmant l'incendie de la maison d'Anne, mais gardant le silence sur l'identité de la victime. "La famille de Gilbert Bécaud confirme l'incendie de la propriété appartenant à Anne Bécaud, fille aînée du chanteur et de sa première épouse Monique Nicolas. Cet incendie s'est déroulé dans la matinée du 3 septembre à Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne), non loin de la demeure familiale de Gilbert Bécaud où résident sa veuve Kitty Bécaud et une de ses autres filles, Emily Bécaud. Une enquête est en cours pour tenter d'identifier qui se trouvait sur les lieux au moment du drame", est-il indiqué. En attendant d'en savoir plus, la famille demande à ce que les informations relayées par les réseaux sociaux soient prises avec la plus grande prudence.