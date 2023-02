Diaporama : "Je prépare mon tee-shirt" : Dominique Farrugia prêt à interrompre les César, son message fait jaser

1 / 19 "Je prépare mon tee-shirt" : Dominique Farrugia prêt à interrompre les César, son message fait jaser

Dominique Farrugia a, comme tout le monde, entendu parler de l'interruption de la cérémonie des César en raison de la présence d'une militante écologiste sur la scène de l'Olympia

Une jeune femme vêtue d'un tee-shirt "We have 761 days left" ("Il nous reste 761 jours") s'est invitée auprès de Léa Drucker et Ahmed Sylla pour alerter sur l'urgence climatique.

Un geste qui a tant fait parler que Dominique Farrugia aimerait s'en servir pour attirer l'attention sur un tout autre problème : l'accessibilité des villes aux personnes handicapées.

Souffrant de sclérose en plaques, Dominique Farrugia est de plus en plus contraint de se déplacer en fauteuil roulant, lui rendant parfois l'accès impossible à certains lieux. Malgré ses appels du pied du passé, le problème n'est toujours pas résolu : " Je prépare mon tee-shirt 'Rendez Paris accessible' pour le prochain conseil de Paris " a-t-il donc fait savoir sur Twitter.

Le message n'a pas eu besoin d'un coup d'éclat télévisuel pour attirer l'attention de Rachida Dati, maire du 7ème arrondissement, qui lui a répondu : " Cher Dominique Farrugia, je serai ravie de vous rencontrer pour vous exposer nos propositions pour un Paris accessible qui sont rejetées par la gauche et ses alliés verts." Invitation que Dominique Farrugia a évidemment acceptée.

Espérons que cette entrevue fasse son effet et porte ses fruits pour le réalisateur !

