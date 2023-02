"Je prépare mon tee-shirt" : Dominique Farrugia prêt à interrompre les César, son message fait jaser

Plus le temps passe, plus l'urgence climatique se fait pressante. Les militants écologistes sont passés à la vitesse supérieure pour alerter les chefs de gouvernement : interrompre de grands événements pour faire passer leur message. Ce vendredi 24 février, la jeune Nina était missionnée. Alors que Léa Drucker et Ahmed Sylla étaient présents sur la scène de l'Olympia, elle les a rejoints sur scène, restant statique et la main en l'air pour que tout le monde puisse voir l'inscription sur son tee-shirt, écrite en anglais : "Il nous reste 761 jours."

Évacuée, l'intervention de Nina a fait parler. Léa Drucker et Ahmed Sylla ont même fait l'objet de critiques, des attaques auxquelles ils ont répondu. Si Dominique Farrugia est lui aussi concerné par l'écologie, le cinéaste en a profité pour mettre en avant un autre problème auquel il est également confronté : le manque de praticité dans Paris pour les personnes handicapées.

Voyant l'ampleur que prenait l'affaire grâce à l'audace d'une jeune femme et à un simple vêtement, Dominique Farrugia s'est dit prêt à faire de même pour que les aménagements dans la capitale et ailleurs soient les mêmes pour tout le monde : "Je prépare mon tee-shirt 'Rendez Paris accessible' pour le prochain conseil de Paris" a-t-il écrit sur Twitter. Un message repris et commenté par beaucoup, à commencer par Rachida Dati, éternelle ennemie politique d'Anne Hidalgo, maire de Paris : "Cher Dominique Farrugia, je serai ravie de vous rencontrer pour vous exposer nos propositions pour un Paris accessible qui sont rejetées par la gauche et ses alliés verts." Dominique Farrugia a indiqué qu'il était prêt à honorer cette invitation.