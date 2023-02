"Vous n'avez pas tout vu !" : Ahmed Sylla dit "exactement tout" de l'interruption des César 2023

Vendredi 24 février 2023, Ahmed Sylla se faisait une joie de coanimer la 48e cérémonie des César. Cette édition présidée par Tahar Rahim était spéciale en ce point. Ils étaient neuf à avoir été choisis pour rythme cette grande soirée de cinéma organisée à l'Olympia. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu pour l'humoriste de 32 ans.

Alors qu'il était sur scène aux côtés de Léa Drucker, très chic dans son smoking et avec son noeud papillon, Ahmed Sylla a dû faire face à un imprévu, un classique pendant les César : une interruption. Une activiste écologiste s'est présentée, stoïque, portant un tee-shirt sur lequel était inscrit : "We have 761 days left". Décontenancé, le comédien a alors joué la carte de l'humour, lâchant : "Fallait que ça tombe sur moi."

Au lendemain de la cérémonie, Ahmed Sylla est revenu longuement sur cet incident sur son compte Instagram. Au fil de plusieurs vidéos filmées en mode selfie, il a tout raconté.

Pour l'avoir vécu de l'intérieur, y a une pression folle

"Ca y est la pression est redescendue, je peux vous parler. Quelle soirée ! Waouh, tout était waouh. C'était ma première fois aux César, tout ne s'est pas passé comme prévu et c'était dingue. En vrai c'était magique", a-t-il débuté, pour établir le contexte. "Bon maintenant, faut que je vous explique ce qui s'est passé, parce que vous n'avez pas tout vu", a-t-il poursuivi.

"Pour l'avoir vécu de l'intérieur, y a une pression folle, à tous les niveaux", a-t-il partagé. La soirée a également été marquée par la présence d'un invité surprise : Brad Pitt, venu rendre hommage au réalisateur David Fincher qui a reçu un César d'honneur. "Même nous on n'était pas au courant qu'il venait", a commenté Ahmed Sylla.

"Donc, la soirée commence, ça se passe hyper bien. On entend les gens rire dans la salle, Jamel met le feu, tu sens que les gens sont contents d'être là, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de passer un bon moment, a-t-il ensuite relaté. Je connais l'enjeu, je sais que c'est difficile pour ceux qui sont dans la salle et c'est difficile pour ceux qui sont sur scène."

Voilà tout ce qu'il s'est passé

"Le fameux moment arrive. Je monte sur scène avec Léa Drucker, j'embrasse mes équipes, je prends de la force. Ca ne se voit pas à l'écran mais à l'intérieur, c'est un cyclone. (...) On joue notre partition, tout se passe bien, et là je tourne ma tête et je vois une jeune femme sur scène. Je vais vous dire exactement tout ce qui s'est passé", a-t-il poursuivi.

Puis sont venus tous les détails : "Là, ça s'est passé en plusieurs étapes dans ma tête. Parce que du coup, ça a été coupé chez vous. Donc la fille arrive sur scène. Moi, évidemment, je fais ma vanne parce que je ne sais pas qui est cette personne, ni ce qu'elle veut. Elle rentre, je regarde Léa. Je la regarde, et elle ne parle pas. Donc au moment où c'était coupé chez vous, nous ça dure encore un petit moment sur scène. Elle ne dit pas un mot. Elle reste la main levée avec le tee-shirt. Moi je le lis et je capte pas tout de suite. (...) J'essaye de parler avec la demoiselle. (...) Elle ne répond pas, je regarde un petit peu la salle, la sécurité arrive et y a eu aucune, aucune, aucune violence. Je sais qu'il y a eu une photo qui est sortie où on la voit soulevée, c'est parce qu'au moment où la sécurité est arrivée, elle s'est mise par terre. Forcément, on l'avait pas la traîner comme un vulgaire sac poubelle. Ils l'ont portée, ils l'ont évacuée. C'est tout ce qui s'est passé."

"Moi je suis humoriste, je cherche des vannes pour m'échapper de cette situation. (...) A aucun moment j'ai voulu me moquer de l'écologie", a conclu Ahmed Sylla qui se souviendra très longtemps de sa première participation aux César.