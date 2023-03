Diaporama : "Je suis très fidèle mais..." : Isabelle Boulay sans filtre sur son couple avec Eric Dupond-Moretti

1 / 23 "Je suis très fidèle mais..." : Isabelle Boulay sans filtre sur son couple avec Eric Dupond-Moretti

2 / 23 Isabelle Boulay s'est confiée sans filtre sur le couple qu'elle forme avec le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti Exclusif - Eric Dupond-Moretti et sa compagne Isabelle Boulay - Eric Dupond-Moretti à la barre au théâtre de la Madeleine à Paris. En 35 ans de plaidoiries, l'avocat Eric Dupond-Moretti a obtenu 150 acquittements. Il a défendu les puissants comme les faibles. Son style direct a fait de lui une star du Barreau. Après le cinéma, Eric Dupond-Moretti monte sur les planches dans "Eric Dupond-Moretti à la barre". © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

3 / 23 Plutôt discrète sur sa vie amoureuse avec le ministre de la Justice, l'artiste de 50 ans a fait une petite exception pour une interview dans les pages de "Gala" Exclusif - Isabelle Boulay - People à la générale de l'opéra-rock "Starmania" à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourtle 8 novembre 2022. Johnny Rockfort et ses Etoiles noires, la serveuse automate, Stella Spotlight, Zéro Janvier, un Ziggy emprunté à D. Bowie... Quarante-trois ans après leur apparition sur la scène du Palais des congrès de Paris, le 10 avril 1979, et plus de deux décennies après les dernières représentations, revoici les personnages chantants imaginés par M.Berger et L. Plamondon pour Starmania. Reportée de deux saisons en raison de la pandémie de Covid-19, une nouvelle version s'installe jusqu'au 29 janvier 2023 à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), avant de faire la tournée des Zénith en région. © Dominique Jacovides-Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC-JACOVIDES / BESTIMAGE

4 / 23 Si elle aime plus que tout son compagnon, elle ne cache pas qu'elle conserve malgré tout un fort désir d'indépendance, un élément de sa personnalité à prendre ou à laisser qu'Eric Dupond-Moretti a accepté volontiers. Exclusif - Eric Dupond-Moretti et sa compagne Isabelle Boulay - Mika est en backstage après son deuxième concert à la Philharmonie de Paris le 24 octobre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

5 / 23 "Je suis une très grande amoureuse, très fidèle mais, en même temps, j'ai besoin de solitude. Eric comprend ma nature.... Je suis une femme qu'on attend. Il le sait. Je me divise entre deux continents, deux pays" raconte Isabelle Boulay Isabelle Boulay et Eric Dupond-Moretti - Le président Emmanuel Macron prononce un discours au Champ de Mars le soir de sa victoire à l'élection présidentielle le 24 avril 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

6 / 23 "On a trouvé notre équilibre ainsi, celui qui convient à nos caractères. Je l'accompagne de temps en temps comme il m'accompagne de temps en temps" poursuit-elle. Exclusif - Jean-Yves Le Drian et sa femme Maria Vadillo, Eric Dupond-Moretti et sa compagne Isabelle Boulay autour de Marc Ladreit de Lacharrière - Cocktail à l'entracte lors de la générale de l'opéra-rock "Starmania" à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt le 8 novembre 2022. Johnny Rockfort et ses Etoiles noires, la serveuse automate, Stella Spotlight, Zéro Janvier, un Ziggy emprunté à D. Bowie... Quarante-trois ans après leur apparition sur la scène du Palais des congrès de Paris, le 10 avril 1979, et plus de deux décennies après les dernières représentations, revoici les personnages chantants imaginés par M.Berger et L. Plamondon pour Starmania. Reportée de deux saisons en raison de la pandémie de Covid-19, une nouvelle version s'installe jusqu'au 29 janvier 2023 à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), avant de faire la tournée des Zénith en région. © Dominique Jacovides-Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC-JACOVIDES / BESTIMAGE

7 / 23 Malgré la distance, le couple est stable et solide. Au point même de lui faire envisager un possible mariage : " A 80 ans alors, ce sera ma dernière folie !" Exclusif - Marc Ladreit de Lacharrière, Eric Dupond-Moretti et sa compagne Isabelle Boulay - Eric Dupond-Moretti à la barre au théâtre de la Madeleine à Paris le 22 janvier 2019. En 35 ans de plaidoiries, l'avocat Eric Dupond-Moretti a obtenu 150 acquittements. Il a défendu les puissants comme les faibles. Son style direct a fait de lui une star du Barreau. Après le cinéma, Eric Dupond-Moretti monte sur les planches livrer ses vérités. Il sera du 22 Janvier au 23 Février 2019 au théâtre de la Madeleine dans "Eric Dupond-Moretti à la barre". © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

9 / 23 Isabelle Boulay et Eric Dupond-Moretti - Le président Emmanuel Macron prononce un discours au Champ de Mars le soir de sa victoire à l'élection présidentielle le 24 avril 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

11 / 23 Exclusif - Isabelle Boulay - People à la générale de l'opéra-rock "Starmania" à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourtle 8 novembre 2022. Johnny Rockfort et ses Etoiles noires, la serveuse automate, Stella Spotlight, Zéro Janvier, un Ziggy emprunté à D. Bowie... Quarante-trois ans après leur apparition sur la scène du Palais des congrès de Paris, le 10 avril 1979, et plus de deux décennies après les dernières représentations, revoici les personnages chantants imaginés par M.Berger et L. Plamondon pour Starmania. Reportée de deux saisons en raison de la pandémie de Covid-19, une nouvelle version s'installe jusqu'au 29 janvier 2023 à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), avant de faire la tournée des Zénith en région. © Dominique Jacovides-Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC-JACOVIDES / BESTIMAGE

12 / 23 Exclusif - Eric Dupond-Moretti et sa compagne Isabelle Boulay - Mika est en backstage après son deuxième concert à la Philharmonie de Paris le 24 octobre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

13 / 23 Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice à la sortie du conseil des ministres, au palais de l'Elysée, Paris, le 8 mars 2023 © Stéphane Lemouton / Bestimage © BestImage, Stephane Lemouton / Bestimage

14 / 23 Exclusif - Eric Dupond-Moretti et sa compagne Isabelle Boulay - Mika est en backstage après son deuxième concert à la Philharmonie de Paris le 24 octobre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

15 / 23 Eric Dupond-Moretti et Isabelle Boulay - Le président Emmanuel Macron prononce un discours au Champ de Mars le soir de sa victoire à l'élection présidentielle le 24 avril 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

16 / 23 Eric Dupond-Moretti - Elisabeth Borne organise un déjeuner de travail avec des membres de son cabinet à l'hôtel Matignon à Paris le 21 mars 2023. © BestImage, Anne-Christine Poujoulat/Pool/Bestimage

17 / 23 Exclusif - Isabelle Boulay - Backstage de l'enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 7 " à la Scène musicale à Paris, qui sera diffusée le 15 janvier 2021 sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. © Gaffiot-Moreau / Bestimage © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage

18 / 23 Exclusif - Marc-Olivier Fogiel, guest, Eric Dupond-Moretti et sa compagne Isabelle Boulay, Philippe Lellouche (metteur en scène), Michel Lumbroso (directeur général du théâtre de la Madeleine) - Eric Dupond-Moretti à la barre au théâtre de la Madeleine à Paris le 22 janvier 2019. En 35 ans de plaidoiries, l'avocat Eric Dupond-Moretti a obtenu 150 acquittements. Il a défendu les puissants comme les faibles. Son style direct a fait de lui une star du Barreau. Après le cinéma, Eric Dupond-Moreti monte sur les planches livrer ses vérités. Il sera du 22 Janvier au 23 Février 2019 au théâtre de la Madeleine dans "Eric Dupond-Moretti à la barre". © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

19 / 23 Exclusif - Gerard Darmon, son petit-fils Tom, son ami Benjamin, Isabelle Boulay, Enrico Macias, Hadrien Raccah, son fils Jules, Philippe Lellouche et Nikos Aliagas ecoutent un message du ministre de la justice Eric Dupond Moretti - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 7 " à la Scène musicale à Paris, qui sera diffusée le 15 janvier 2021 sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. © Gaffiot-Moreau / Bestimage © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage

20 / 23 Exclusif - Isabelle Boulay chante "Foule sentimentale" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023. Au terme de l'émission, les promesses de dons s'élevaient à 2,3 millions d'euros. Unis face au séisme est un grand concert de solidarité pour les populations turque et syrienne. Pour venir en aide aux milliers de familles victimes des séismes en Turquie et en Syrie, France Télévisions poursuit sa mobilisation aux côtés de la Fondation de France en organisant un grand concert en direct de l'Olympia, mardi 14 mars. L.Salamé et S.Bern ont présenté cette soirée de solidarité à laquelle ont participé des artistes français, turcs et syriens. Le 6 février 2023, deux séismes exceptionnels de magnitude 7,8 et 7,6 ont frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, faisant au moins 52 000 morts et détruisant des milliers d'habitations. Cette catastrophe est la plus meurtrière que la région ait connue depuis des siècles. Plus d'un mois après, la situation reste toujours extrêmement critique et les besoins d'urgence, l'aide alimentaire, l'accès à l'eau potable, la mise à l'abri des populations restent toujours d'actualité, alors que les températures sont particulièrement froides. Dans le nord-ouest de la Syrie, les 180 000 personnes déplacées par le tremblement de terre s'ajoutent aux 2,8 millions de personnes qui vivent déjà dans des conditions difficiles et précaires après avoir été déplacées à plusieurs reprises par la guerre qui dure depuis douze ans. © Christophe Clovis/ Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis-Cyril Moreau / Bestimage

21 / 23 Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est rendu à l'audience solennelle des auditeurs de justice de l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), le 17 février 2023 à Palais de Justice de Bordeaux. La nouvelle promotion est historique avec 380 auditeurs de justice.© Jean-Marc Lhomer/Bestimage © BestImage, Jean-Marc Lhomer / Bestimage

