"Je suis très fidèle mais..." : Isabelle Boulay sans filtre sur son couple avec Eric Dupond-Moretti

Si on nous avait un jour dit qu'Isabelle Boulay tomberait amoureuse d'Eric Dupond-Moretti, on ne l'aurait jamais cru. Pour la simple et bonne raison que les tourtereaux sont à l'opposé l'un de l'autre. Mais la vie réserve parfois son lot de surprises et le couple qu'ils forment en fait partie. C'est en 2016 qu'ils se sont croisés pour la première fois lors d'un dîner chez des amis communs. Un essai vite transformé en histoire d'amour.

Entre Isabelle Boulay et Eric Dupond-Moretti, cela sonne comme une évidence qu'ils doivent conjuguer avec leurs métiers respectifs et leur vie de parents. Si les enfants du politique sont suffisamment grands pour se gérer seuls, Isabelle Boulay est la maman d'un adolescent toujours scolarisé au Québec où vit le papa. Raison pour laquelle la chanteuse de 50 ans s'y rend régulièrement, tous les quinze jours environ : "Mon fils Marcus, qui a 14 ans, fait ses études dans un collège à Montréal. J'ai une garde partagée avec son père. On s'entend très bien : tout est simple entre nous" confie-t-elle dans les pages de Gala.

Ce rythme, Eric Dupond-Moretti n'a pas eu d'autres choix que de s'y faire : "Je suis une très grande amoureuse, très fidèle mais, en même temps, j'ai besoin de solitude. Eric comprend ma nature.... Je suis une femme qu'on attend. Il le sait. Je me divise entre deux continents, deux pays." Et il semblerait que ces périodes d'éloignement conviennent parfaitement à l'un comme à l'autre : "On a trouvé notre équilibre ainsi, celui qui convient à nos caractères. Je l'accompagne de temps en temps comme il m'accompagne de temps en temps."

Ma dernière folie !

Si elle aime plus que tout sa vie avec le Garde des Sceaux, Isabelle Boulay tient à sa vie à elle aussi et aux moments où elle peut se retrouver seule pour notamment plancher sur des projets professionnels qui lui tiennent à coeur. Le 17 mars dernier, elle s'est révélée dans un album de reprises d'Alain Bashung, Les chevaux du plaisir, artiste qu'elle a toujours admiré. "Ça faisait des années que je tournais autour de son oeuvre, je la trouvais tellement exigeante, d'un point de vue littéraire et musical. C'est comme si j'avais regardé ses chansons courir comme des chevaux sauvages et que je me disais avoir envie d'en courir au moins une." L'album a d'ailleurs beaucoup plu à Chloé Mons, chanteuse et veuve du chanteur disparu en 2009 qui sait pertinemment qu'Alain "aime" l'opus.

Alors pour cultiver son côté "sauvage" et poursuivre sa carrière, elle s'octroie des moments rien qu'à elle, en adéquation avec ce désir d'indépendance. Dans ma maison, j'ai toujours une pièce pour moi. Mon refuge." Cela ne l'a pas empêchée de se pacser avec Eric Dupond-Moretti. Elle envisage même désormais un possible mariage : "A 80 ans alors, ce sera ma dernière folie !" Mais sûrement pas une cérémonie en grande pompe comme certains peuvent le faire : "J'aime mener une vie calme, simple. Je fais mon marché, je prends le métro. Depuis qu'il est place Vendôme, on s'intéresse un peu plus à notre couple mais j'ai toujours été quelqu'un de discret, de pudique." Un trait de caractère qu'elle partage avec son amoureux.