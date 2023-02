Isabelle Boulay, mauvaise mère avec son fils Marcus ? Elle règle ses comptes

Isabelle Boulay est maman. Elle n'en parle pas souvent mais cela ne l'empêche pas de s'épanouir dans son rôle de mère. Son fils a 14 ans et se prénomme Marcus. Il est le fruit de la relation que l'artiste de 50 ans a entretenue avec le producteur Marc-Antoine Chicoine dans les années 2000. En couple depuis avec Eric Dupond-Moretti, avec qui elle s'est pacsée à l'été 2020, Isabelle Boulay n'en a pas oublié son fils pour autant. Le jeune homme est resté au Québec, l'une des raisons pour lesquelles la chanteuse se doit d'opérer des allers-retours entre son pays d'origine et la France où réside son compagnon.

A l'occasion du lancement d'une nouvelle tournée, D'Amériques et de France, et de la sortie prochaine de son album Les chevaux du plaisir (Boulay chante Bashung) inspiré de sa rencontre avec l'oeuvre de l'artiste, Isabelle Boulay est revenue sur son rôle de maman dans une interview accordée au site québécois 7 jours. L'occasion parfaite pour elle de mettre les points sur les "i" et de faire taire les détracteurs qui l'accusent d'être une mauvaise mère en raison de ses absences répétées auprès de son fils.

"Il y a des gens qui pensent que je ne vois pas beaucoup mon fils parce que je suis entre les deux pays, mais je le vois énormément. Depuis qu'il est au monde, mon fils est ma priorité. J'ai choisi d'être avec lui le plus souvent possible. Les deux semaines où je suis au Québec, mon fils est avec moi. Les deux semaines où je retourne en France, je suis avec mon amoureux" a-t-elle confié. Pour elle, distance ne signifie pas oubli et négligence, bien au contraire : "Je continue d'être une amoureuse au Québec et d'être maman en France. Je suis toujours reliée aux deux. On continue d'être ce qu'on est, n'importe où."

Bébé devenu grand

En 2011, Isabelle Boulay ne tenait pas le même discours, parce que Marcus n'était âgé que de 3 ans. A l'époque pour le magazine Platine, l'artiste vivait un peu moins bien le fait d'être temporairement privée de lui malgré les bons soins qui lui étaient donnés par les proches : "Lorsque je m'éloigne de lui, il reste toujours avec son père, ma mère, mes beaux-parents... Je m'organise pour qu'il soit entouré. Malgré tout, il ressent mon absence, même si j'ai été très présente ces trois dernières années" déclarait-elle. On est en tout cas persuadés que Marcus n'a rien à lui reprocher.

Isabelle Boulay chante Bashung

Il y a quelques jours, Isabelle Boulay s'est exprimée par le biais d'un communiqué sur son nouvel album. "Ça faisait des années que je tournais autour de son oeuvre, je la trouvais tellement exigeante, d'un point de vue littéraire et musical. C'est comme si j'avais regardé ses chansons courir comme des chevaux sauvages et que je me disais avoir envie d'en monter au moins une", a-t-elle fait savoir.

Pour ce nouveau projet d'ores et déjà très attendu, la chanteuse s'est entourée pour cet album du réalisateur Gus van Go, ainsi que de musiciens français (le guitariste Eric Sauviat), québécois (le batteur Pierre Fortin) et américains (les multi-instrumentistes Chris Soper et Jesse Singer). Les 11 chansons feront notamment partie du répertoire de sa prochaine tournée, D'Amériques et de France.