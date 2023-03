Diaporama : "Meilleur père dans la fiction que dans la vraie vie" : Gérard Jugnot franc sur sa relation avec son fils unique Arthur

La relation entre Gérard et Arthur Jugnot est complexe. Gérard et Arthur Jugnot © BestImage, RINDOFF-GUIREC / BESTIMAGE

Pourtant, ils se retrouvent au théâtre. Gérard et Arthur Jugnot - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche". © Guillaume Gaffiot/Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

5 / 14