Diaporama : "mensonges malveillants, blessants" : Meghan Markle encore attaquée par sa soeur

1 / 18 Meghan Markle, encore une plainte de sa soeur : la duchesse de nouveau confrontée à la justice

2 / 18 Le prince Harry et Meghan Markle assistent à une réception organisée par la ville de La Haye et le ministère néerlandais de la Défense, au Nations Home, la veille de l'ouverture des Invictus Games 2020 à Zuiderpark, La Haye. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

3 / 18 La duchesse de Sussex est de nouveau confrontée à la justice Meghan Markle, duchesse de Sussex, fond en larmes en évoquant les menaces de mort sur les réseaux sociaux dans le documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Los Angeles. Le 15 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

4 / 18 Sa demi-soeur Samantha Markle ayant décidé de rajouter un avenant à la plainte qu'elle avait déposé contre elle Samantha Markle, la demi-soeur de Meghan Markle, émue en parlant du mal causé par la femme du prince Harry dans une interview accordée Dan Wootton sur la chaîne de télévision britannique GBNews, le 5 août 2021. A la question de sa voir si Samantha Markle aimait toujours sa soeur, Samantha Markle a répondu : "C'est si difficile d'aimer quelqu'un qui a fait tant de peine à tant de gens. Surtout avec notre père ayant deux crises cardiaques et la regardant faire ça à la famille royale...Je ne peux pas dire que je peux aimer quelqu'un qui est si incroyablement cruel". © BestImage, JLPPA / Bestimage

5 / 18 Elle accusait Meghan d'avoir dit des " mensonges malveillants, blessants et préjudiciables" à son égard dans le documentaire "Harry & Meghan" Interviewée depuis la Floride par les journalistes de l'émission "Good Morning Britain", Samantha Markle accuse sa demi-soeur M.Markle de "négligence" envers leur père Thomas, récemment victime d'un AVC. Samantha Markle, 57 ans, a précisé qu'elle n'avait pas parlé à M.Markle depuis une conversation téléphonique en 2016. "Après deux crises cardiaques, une pandémie (Covid-19) et maintenant un AVC. Aucun de nous n'a eu de nouvelles de Meghan" a-t-elle ajouté. Londres. Le 30 mai 2022. © BestImage, JLPPA / Bestimage

6 / 18 La justice a donné raison à Meghan mais Samantha contre-attaque, précisant que cela lui avait causé "un préjudice, une offense et un mal substantiels, détruisant sa réputation. Meghan Markle, duchesse de Sussex en visite à l'observatoire "One World" au 102ème étage de la Freedom Tower du World Trade Center à New York. Le 23 septembre 2021 © BestImage, PacificPressAgency / Bestimage

7 / 18 La justice a donné raison à Meghan mais Samantha contre-attaque, précisant que cela lui avait causé "un préjudice, une offense et un mal substantiels, détruisant sa réputation. Meghan Markle, duchesse de Sussex en visite à l'observatoire "One World" au 102ème étage de la Freedom Tower du World Trade Center à New York. Le 23 septembre 2021 © BestImage, PacificPressAgency / Bestimage

8 / 18 Meghan Markle, duchesse de Sussex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Geoff Pugh / PA via Bestimage © BestImage, Agence / Bestimage

9 / 18 Le prince Harry et Meghan Markle lors du "Land Rover Challenge" au premier jour des Invictus Games 2020 à La Haye, le 16 avril 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

10 / 18 Le prince Harry et Meghan Markle assistent à une réception organisée par la ville de La Haye et le ministère néerlandais de la Défense, au Nations Home, la veille de l'ouverture des Invictus Games 2020 à Zuiderpark, La Haye, le 15 avril 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

11 / 18 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

12 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en visite à New York, le 23 septembre 2021. © Taidgh Barron/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

13 / 18 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

14 / 18 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage, Netflix / Backgrid UK / Bestimage

15 / 18 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

16 / 18 Meghan Markle - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

17 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - - Sortie - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage