"mensonges malveillants, blessants" : Meghan Markle encore attaquée par sa soeur

On ne choisit pas sa famille, c'est bien connu et si Meghan Markle pouvait d'ailleurs la changer, ça ne serait sûrement pas de refus. Depuis qu'elle est sous le feu des projecteurs pour sa relation avec le prince Harry, il faut dire que son père et les enfants de ce dernier multiplient les apparitions et les prises de parole pour tirer la couverture à eux. L'entente n'est d'ailleurs pas au beau fixe avec Samantha Markle. Cette dernière n'a de cesse de s'en prendre à la duchesse de Sussex, ayant affirmé à plusieurs reprises que Meghan était intéressée et ne cherchait que la lumière.

L'ancienne star de Suits s'est donc défendue par le biais de la justice et dans le documentaire Harry et Meghan diffusé sur Netflix, dans lequel elle affirme qu'elle connaît à peine Samantha et qu'elles ne se sont vues que quelques fois. Pas suffisamment du moins pour nouer les liens forts avec Meghan dont Samantha Markle se vante lors de ses prises de parole. Un affront que n'avait pas bien pris Samantha, saisissant la justice pour avoir répandu des "mensonges malveillants, blessants et préjudiciables." La justice a dans un premier temps donné raison à Meghan mais Samantha ne compte pas en rester là.

C'est la raison pour laquelle elle a d'ailleurs porté plainte encore une fois. Le 13 avril dernier, Samantha Markle a précisé que les fameux "mensonges malveillants, blessants et préjudiciables" qu'elle avait évoqués lui avaient provoqué "un préjudice, une offense et un mal substantiels, détruisant sa réputation." De nouvelles accusations qui relancent donc le dossier.

Une famille encombrante

Samantha Markle n'est pas la seule à causer du tort à Meghan Markle. Le frère Thomas Junior n'est pas mal non plus. Il avait notamment pris la parole en demandant à la star d'arrêter de se plaindre et de parler de ses "envies suicidaires" alors même qu'elle savait pertinemment "dans quoi elle mettait les pieds." Son père Thomas avait quant à lui orchestré une paparazzade avec des photographes pour se faire de l'argent sur le dos de sa fille qui a fini par découvrir le pot-aux-roses. Une ambiance électrique que connaît aussi un peu trop bien le prince Harry.