Meghan Markle attaquée par sa soeur : la duchesse réplique alors que Samantha lui réclame une belle somme !

C'est (encore) la guerre entre Meghan Markle et sa demi-soeur Samantha ! Cette dernière a intenté un procès en diffamation envers l'épouse du prince Harry, réclamant pas moins de 75 000 euros de dommages et intérêts. Elle reproche à la Duchesse de Sussex d'avoir affirmé à Oprah Winfrey qu'elle avait grandi en tant que "fille unique".

Dans le cadre de ce combat juridique, Meghan Markle a tenu à clarifier ses propos par le biais de ses avocats. Ces derniers ont expliqué qu'il s'agissait ici d'une "déclaration subjective sur ce qu'une personne ressent à propos de son enfance" et non d'un "fait", ce qui l'autorise alors à tenir de tels propos, sans pour autant être hors la loi. Mais sa soeur Samantha ne s'arrête pas là puisqu'elle l'accuse également d'avoir orchestré "une campagne préméditée" pour détruire sa réputation ainsi que celle de leur père Thomas, relate le Daily Mail.

Un minimum d'attention nécessaire

D'après Samantha, sa soeur souhaiterait ruiner sa crédibilité ainsi que celle de leur père afin "qu'ils ne puissent pas interférer avec [son] faux récit de conte de fées". Meghan Markle est également accusée par sa soeur d'avoir menti lorsqu'elle a raconté qu'elle avait dû travailler et accepter des emplois mal rémunérés dès ses 13 ans, afin de "joindre les deux bouts".

Enfin, pour Samantha, l'autobiographie des Sussex, Finding Freedom, a causé "une blessure et un préjudice substantiels et irréparables" à sa réputation. Les avocats de Meghan Markle ont expliqué que leur cliente ne pouvait pas "être tenue pour responsable" pour les propos tenus dans ce livre, puisqu'elle ne l'a pas écrit. Pour eux, ce procès n'a pas de sens. Il est "infondé" et ils en accorderont "un minimum d'attention nécessaire".

L'ancienne actrice de la série Suits n'aurait plus vu sa soeur Samantha depuis 2008, à en croire le Daily Mail. Elles auraient d'importants désaccords sur plusieurs sujets liés à leur enfance, et ce depuis plusieurs années. Une relation rocailleuse qui a explosé à la vue du grand public suite aux fiançailles de l'actrice avec le prince Harry. Sa soeur n'a fait qu'envenimer la situation en l'attaquant dans plusieurs interviews, et notamment dans son livre The Diary of Princess Pushy's Sister : A Memoir, Part One.

Et ce n'est pas ce procès, à priori, qui devrait apaiser la situation entre les deux soeurs originaires de Los Angeles...