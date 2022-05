Meghan Markle : Son père Thomas hospitalisé et "incapable de parler" après un AVC !

Lundi 23 mai, Thomas Markle a été hospitalisé après avoir souffert d'un accident vasculaire cérébral majeur, laissant penser à un AVC. Agé de 77 ans, il a d'abord été transporté dans un hôpital de Tijuana au Mexique - pays où il vit depuis quelques années - avant d'être finalement rapatrié dans une clinique de Chula Vista, en Californie, relate le Mail Online.

Thomas Markle, qui devait se rendre au Royaume-Uni pour assister aux célébrations du Jubilé de Platine de la reine Elizabeth II, risque bien de devoir faire une croix sur ce projet. Le site américain TMZ a publié une vidéo du père de Meghan Markle arrivant sur un brancard, masque à oxygène sur le visage, dans un hôpital mexicain ; il vit précisément à Rosarito. "Il n'était pas capable de parler aux ambulanciers et a dû écrire à la main ses symptômes sur un bout de papier", précise le site. Finalement, il a été transporté vers 21H30 de l'autre côté de la frontière, afin d'être hospitalisé dans une clinique en Californie, "à quelques heures de route de la maison de Meghan et Harry à Montecito", ne manque pas de souligner le Mail, qui affirme que Thomas Jr. était présent au côté de son père et que sa fille Samantha va prendre le premier avion depuis la Floride où elle habite pour le rejoindre. En revanche, on ne sait pas si Meghan Markle compte se rendre à son chevet.

"Mon père se repose à l'hôpital (...) Que Dieu le préserve. Nous prions. Il a juste besoin de repos", a fait savoir Samantha. Selon le Mail, la tension artérielle de Thomas Markle était élevée depuis quelques jours. Ce n'est malheureusement pas la première fois que cet homme qui a longtemps travaillé comme technicien pour le petit écran souffre d'un grave problème de santé puisqu'en 2018 il avait notamment raté le mariage royal de sa fille Meghan avec le prince Harry après une crise cardiaque. Opéré du coeur, il n'avait pas pu accompagner l'ancienne actrice américaine de la série Suits à l'autel, le prince Charles prenant alors sa place pour l'occasion.

Thomas Markle, qui était attendu à Londres au début du mois de juin pour participer à la couverture médiatique du Jubilé de platine, entretient depuis quelques années une relation conflictuelle avec Meghan pour diverses raisons, notamment ses multiples déclarations intimes aux tabloïds... A tel point qu'il jure n'avoir toujours pas vu ses petits-enfants, Archie et Lilibet, à son grand désarroi...