Meghan Markle irritée : sa demi-soeur Samantha fait encore des siennes...

La duchesse de Sussex se réconciliera-t-elle un jour avec sa famille paternelle ? Pas de si tôt... Meghan Markle fait cette fois-ci l'objet d'une nouvelle plainte pour diffamation déposée par sa demi-soeur Samantha Markle, la fille aînée de son père Thomas Markle. L'Américaine de 57 ans l'accuse d'avoir menti lors de son interview vérité avec Oprah Winfrey, diffusée à la télévision américaine en mars 2021.

A en croire les informations du site américain TMZ, rapportées le 3 mars 2022, Samantha Markle reproche à sa célèbre demi-soeur d'avoir déformé, voire inventé, des souvenirs d'enfance évoqués lors de l'entretien filmé. Elle reproche à l'épouse du prince Harry de forcer le trait sur son enfance modeste et sur le fait qu'elle a dû travailler pour payer ses études. Selon Samantha Markle, leur père Thomas a payé pour que sa benjamine soit inscrite dans des "écoles privées d'élite", avant de financer ses études à la Northwestern University.

Elle lui reproche aussi d'avoir affirmé qu'elle était un "enfant unique", alors qu'elle a une demi-soeur et un demi-frère, Thomas Markle Jr. Meghan Markle aurait également menti en affirmant avoir vu Samantha pour la dernière fois "il y au moins 18, 19 ans et 10 ans avant ça". Pourquoi Meghan Markle mentirait-elle ainsi sur son passé ? Selon sa demi-soeur, la duchesse de Sussex aurait tout fait pour se couper de sa famille paternelle, afin qu'elle ne puisse pas contredire ce "faux récit" et son "histoire de conte de fées".

En novembre dernier déjà, Samantha Markle avait laissé entendre qu'elle envisageait de poursuivre sa demi-soeur en justice aux Etats-Unis. Peu après la diffusion de l'interview des Sussex avec Oprah Winfrey, elle s'était indignée en interview et répondu que non, elle n'avait pas repris le nom de "Markle" lorsque Meghan a commencé à fréquenter le prince Harry en 2016. Autant de reproches que Samantha Markle avait compilé dans le premier tome de ses mémoires, sorti en janvier 2021, intitulé The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1 (que l'on pourrait traduire par Le Journal de la soeur de princesse pressante, partie 1).



Archie et Lili privés de leurs familles

En froid avec sa famille paternelle depuis son mariage royal, célébré en mai 2018, Meghan Markle ne partage sa vie de duchesse qu'avec sa mère Doria Ragland. Cette dernière était la seule à représenter la famille Markle lors des noces à Windsor. Thomas Markle était lui aussi convié, mais il a manqué la cérémonie au dernier moment, retenu par de sérieux problèmes cardiaques. Le retraité septuagénaire, installé au Mexique, a rompu tout lien avec sa fille en organisant une fausse paparazzade, en multipliant les interviews embarrassantes dans les médias et surtout, en relayant une lettre de Meghan dans un tabloïd anglais. Un dernier acte de trahison qui a bien failli les réunir au tribunal...

Dans leur luxueux cocon de Santa Barbara, Archie (bientôt 3 ans) et Lilibet (8 mois), les enfants de Meghan Markle et Harry, grandissent donc loin de leur famille américaine, avec leur grand-mère Doria pour seul proche, mais également loin de leur royale famille paternelle.