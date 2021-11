Meghan Markle : Une nouvelle fois attaquée en justice par l'un de ses proches

Une nouvelle fois, Meghan Markle est dans la tourmente. Après de nombreux déboires avec sa famille, l'épouse du prince Harry avait réussi à obtenir des excuses de la part de ses proches. Pourtant, d'après un article du Sunday People, ce samedi 13 novembre 2021, une énième personne de son entourage l'a encore attaquée au tribunal. Et cette personne n'est autre que sa propre demi-soeur Samantha Markle.

Pour rappel des faits, l'ancienne actrice américaine de 40 ans avait précédemment attaqué l'Associated Newspapers Limited pour avoir révélé dans plusieurs de leurs articles le contenu "personnel et privé" d'une lettre adressait à son père, Thomas Markle, en 2018. Une plainte que son ancien secrétaire à la communication, Jason Knauf, avait réfuté devant la justice, puisqu'il avait présenté des preuves accablantes réfutant la plainte de la mère d'Archie (6 ans) et Lilibet (5 mois). Un oubli pour lequel Meghan Markle avait présenté ses excuses au juge compte tenu des propos qu'elle adressait à son ancien secrétaire dans ses mails. Et dans ces dits e-mails, l'un d'entre eux portait sur sa demi-soeur Samantha qui, à la découverte de ses informations, s'est décidée à l'attaquer en justice.

Dans un de ses fameux mails, Meghan Markle a déclaré que sa demi-soeur avait "perdu la garde de ses trois enfants de pères différents". De fausses informations aux yeux de Samantha Markle qui, selon les propos du Sunday People, a décidé de la poursuivre pour "diffamation et calomnie" et pour "atteinte à la vie privée". Prête à obtenir gain de cause, cette dernière a indiqué au média américain son envie de faire appel à plusieurs avocats, l'un aux États-Unis et un autre en Angleterre : "J'envisage de poursuivre pour diffamation aux États-Unis. Au Royaume-Uni, j'envisage une violation de la loi sur la protection de la vie privée et la confidentialité des données, car la fenêtre légale pour la diffamation n'est que d'un an au Royaume-Uni."