Diaporama : "Mes parents en sont morts de chagrin" : Chico des Gypsies, son frère tué à 30 ans sous les yeux de sa femme enceinte

1 / 16 "Mes parents en sont morts de chagrin" : Chico des Gypsies, son frère tué à 30 ans sous les yeux de sa femme enceinte

L'assassinat de son grand frère Ahmed en Norvège à l'été 1973

Ce dernier a été confondu avec le cerveau commanditaire des attentats des JO de Munich l'année précédente et abattu par les services secrets

"Il a été tué à 30 ans, sous ses yeux, en rentrant du cinéma. Elle était enceinte" a-t-il indiqué au "Parisien"

Mais malgré la douleur et l'injustice, Chico Bouchikhi a pardonné et tourné la page

"J'ai pardonné. J'ai été élevé dans l'amour, la bienveillance. J'ai préféré parler musique. Il y a un temps pour tout, confie-t-il. Qui aurait compris que mon frère avait été victime d'une erreur du Mossad ?" Un geste que peu de personnes seraient capables de faire...

