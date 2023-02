Diaporama : "N'essaie même pas" : Elodie Gossuin met en garde son mari Bertrand Lacherie pour leurs 18 ans d'amour

1 / 15 "N'essaie même pas" : Elodie Gossuin met en garde son mari Bertrand Lacherie pour leurs 18 ans d'amour

2 / 15 Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie fêtent leurs 18 ans d'amour Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie au village lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

3 / 15 Pour marquer le coup, l'ex-Miss France a fait un post très spécial et plein d'humour sur Instagram Élodie Gossuin (Miss France 2001) à la première du film "Avatar: La Voie de l'Eau" au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 13 décembre 2022. © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

4 / 15 La belle s'est inspirée de la chanson de Shakira sur Gérard Piqué pour le mettre en garde Elodie Gossuin (Miss France 2001) au stand UNICEF du centre commercial Westfield Les 4 Temps du quartier d'affaires de la Défense à Puteaux, France, le 9 décembre 2022. © Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Baptiste Autissier / Panoramic / Bestimage

5 / 15 "Et n'essaie même pas de faire une Gérard Piqué avec une Twingo. Bonne Saint-Valentin (oui, je suis toujours en retard mais je la fête tous les jours, sauf ceux où on s'engueule soit 356/365.) Saint (pour être avec moi depuis 18 ans) Bertrand" a-t-elle écrit en légende son post Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie au village lors des internationaux de France à Roland Garros le 12 juin 2021. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

6 / 15 Un clin d'oeil très drôle auquel a répondu le principal intéressé, qui ne semble pas près de faire une "Piqué"

7 / 15 " Je te Love à l'infini et au-delà. Si tu veux un p'tit massage... c'est où tu veux, quand tu veux" a-t-il répondu Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie au village lors des internationaux de France à Roland Garros le 12 juin 2021. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

10 / 15 Elodie Gossuin au village lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 5 juin 2022.

14 / 15 Elodie Gossuin ( coiffure "Reine des Neiges") - Projection exceptionelle de "La Reine des Neiges 2 " au Grand Rex à Paris le 13 novembre 2019.