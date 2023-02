"N'essaie même pas" : Elodie Gossuin met en garde son mari Bertrand Lacherie pour leurs 18 ans d'amour

Petit clin d'oeil humoristique supplémentaire de la part d'Elodie Gossuin : la musique choisie pour accompagner son diapo photo. L'animatrice a choisi le morceau Whenever, Wherever, toujours signé Shakira, dont elle a utilisé les paroles pour décrire son couple avec Bertrand : "N'importe quand, n'importe où, nous sommes faits pour être ensemble. Je serai là et toi pas loin. C'est le deal mon cher." Et visiblement, Bertrand Lacherie n'est pas près de marcher dans les pas de Gérard Piqué. Le commentaire qu'il a laissé veut tout dire : "Wow, what else !! Je te Love à l'infini et au-delà. Si tu veux un p'tit massage... c'est où tu veux, quand tu veux."

Des hauts et des bas mais l'amour est toujours là

Ensemble depuis près de vingt ans, Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie ont pourtant vu leur couple mis à rude épreuve. Il faut dire que devenir parents tout court, c'est une épreuve. Qui l'est encore plus quand deux paires de jumeaux viennent agrandir la famille. Le 21 décembre 2007, Jules et Rose ont pointé le bout de leur nez, suivis de Léonard et Joséphine près de six ans plus tard. "Avec quatre enfants, c'est compliqué de trouver du temps en amoureux et seul aussi, parce que c'est important de se retrouver seul", confiait-elle à Purepeople.

Elodie Gossuin avait aussi affirmé qu'elle devait beaucoup à son mari. Là où la plupart des hommes refusent de sacrifier leur vie professionnelle, Bertrand Lacherie a fait le contraire : "Mon mari s'adapte à mes horaires et est beaucoup père au foyer aussi. Je trouve ça admirable qu'il s'épanouisse en n'ayant pas le 'rôle principal' professionnellement parlant et financièrement parlant." Très complémentaires, Elodie Gossuin et Bertrand ont réussi l'exploit de maintenir le cap de leur amour face aux difficultés : "On a eu pleins de moments difficiles, on ne va pas se mentir. Mais on a réussi à avoir assez de recul pour que ça devienne une force. Chacun essaie d'apprendre le compromis. Heureusement qu'il est très conciliant parce qu'il a fait bien plus d'efforts que moi." Une belle preuve d'amour.