Gerard Piqué : L'ex de Shakira officialise avec sa jeune chérie en photo, il ne se cache plus !

Clara Chia est une étudiante en relations publiques, employée par Kosmos, la société de production télévisuelle de Piqué. Elle a été aperçue pour la première fois en public avec Piqué en août dernier. La native de Barcelone est mannequin professionnel et travaille comme superviseur d'événements spéciaux dans la société de production de films et de télévision de son amoureux. Selon The Sun, la jeune femme aurait été accueillie les bras ouverts par les parents de la star du ballon rond.

La guerre entre les ex n'est pas prête de s'arrêter

Cette publication a certainement fait réagir Shakira, dont il s'est séparé au mois de juin 2022, soit onze ans après avoir confirmé leur relation en mars 2011 née après la coupe du Monde en Afrique du Sud au rythme du tube Waka Waka. À l'époque de l'annonce de leur rupture, les parents de Milan (10 ans) et Sasha (7 ans) avaient publié conjointement un message pour faire part avec sobriété et sérénité de la fin de leur histoire : "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Nous demandons le respect de notre vie privée pour le bien-être de nos enfants qui sont notre priorité."

Cette "entente" a laissé place désormais à une multitude d'attaques. Il y a deux semaines, Shakira a dévoilé une nouvelle chanson - BZRP Music Session #53 - dans laquelle elle ne ménage pas son ex : "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps." Dans un post Instagram, elle avait également publié un message en anglais et en espagnol où elle partageait à la fois sa peine et son envie de continuer à avancer, malgré les trahisons. Quelle va être la prochaine réaction de l'interprète de She Wolf ?