Shakira très remontée : déçue par les parents de Gerard Piqué, ce qu'elle ne leur pardonne pas

Si la rupture entre Shakira et Gerard Piqué a surpris tout le monde lors de l'annonce officielle en juin 2022, il semblerait bien que les deux stars soient arrivées au point de rupture. Les premiers temps ont été plutôt calmes, mais depuis quelques mois, la chanteuse colombienne de 45 ans se lâche comme rarement contre son ex.

Après la chanson Monotonia dans laquelle elle s'en prenait déjà à son ex, avec Shakira Bzrp Music Sessions 53, elle a passé la vitesse supérieure et s'en prend désormais à l'ancien footballeur, mais également à sa nouvelle et très jeune compagne, Clara Chia (23 ans). "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", chante-t-elle.

Des paroles qui en disent long sur la colère de la mère de deux garçons, qui ne semble pas prête à pardonner à son ex de l'avoir si vite remplacée, après 12 années de relation. Des rumeurs disent d'ailleurs que Gerard Piqué aurait commencé à fréquenter Clara Chia avant sa séparation avec Shakira, mais il n'y a pas que ça qui mette cette dernière en rogne. D'après les informations du journal britannique The Sun, l'interprète de Whenever, Wherever serait absolument furieuse contre ses anciens beaux-parents, après qu'ils ont accueilli à bras ouverts la nouvelle compagne de leur fils. Elle s'attendait sûrement à un peu plus de solidarité de leur part, mais ils ont visiblement choisi leur camp.

Shakira multiplie les attaques contre ses exs beaux-parents

Une attitude qu'elle compte bien leur faire payer, surtout qu'ils sont voisins ! Shakira a récemment décidé de faire construire un mur entre leurs deux maisons, qui communiquaient jusqu'ici à certains endroits. Récemment, on a également aperçu une poupée en forme de sorcière installée sur le balcon de la chanteuse et qui pointe son doigt en direction de la demeure de ses anciens beaux-parents.

La guerre est déclarée entre le clan Piqué et la maman de Milan (9 ans) et Sasha (7 ans), qui ne compte certainement pas s'arrêter là. Très remontée, Shakira semble bien décidée à poursuivre ses attaques et visiblement, tous les coups sont permis !