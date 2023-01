Gerard Piqué pris la main dans le sac : une vidéo attesterait de ses infidélités envers Shakira !

L'année 2022 aura été compliquée jusqu'au bout pour Shakira et Gerard Piqué et visiblement, 2023 ne s'annonce pas bien meilleure. Depuis le mois de juin dernier, les deux célébrités ont annoncé leur rupture dans un communiqué commun : "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée." Depuis, rien ne va plus entre les anciens amoureux, qui entretiennent des relations très froides. La garde de leurs deux garçons, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans), n'arrange rien, ainsi que le départ programmé de la chanteuse de 45 ans avec ses enfants pour Miami dans les prochains mois.

Les rumeurs sont nombreuses autour de leur rupture, mais il est souvent question d'infidélités de la part de l'ancien footballeur de 35 ans. D'après les informations de Page Six, une vidéo permettrait de prouver que Gerard Piqué a bien trompé Shakira du temps où ils étaient encore ensemble. La vidéo en question est une captation d'une réunion zoom datant de 2021 et durant laquelle le joueur s'affiche au côté de Clara Chia, qui est actuellement sa petite amie. Problème, il se trouve à son domicile pendant que sa compagne de l'époque est en voyage avec ses enfants. "Elle est dévastée d'apprendre que cette femme se sentait clairement chez elle dans la maison qu'ils partageaient avec leurs enfants. Ils étaient encore très proches à ce moment-là", raconte une source proche de la star colombienne au média.

C'est dévastateur pour elle d'apprendre que cette liaison durait depuis beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'imaginait

Un véritable coup dur pour Shakira, qui se serait donc rendu compte des infidélités du père de ses deux garçons. "C'est dévastateur pour elle d'apprendre que cette liaison durait depuis beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'imaginait", poursuit cette même source. Il y a quelques jours, on apprenait également que la chanteuse s'était aperçue de la manigance en voyant le niveau du pot de confiture baisser anormalement vite lorsqu'elle rentrait chez elle, preuve qu'une autre personne que Gerard Piqué en consommait.

Des preuves qui s'accumulent à l'encontre de l'ancien footballeur, qui vit désormais avec sa nouvelle compagne de 23 ans et semble plus heureux que jamais.