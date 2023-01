Shakira écrit ses voeux pour 2023, sans oublier un nouveau gros tacle pour Gerard Piqué !

Espérons que 2023 permette à Shakira et Gerard Piqué de retrouver une relation un peu plus saine qu'en 2022, mais à en juger par les voeux de la chanteuse colombienne pour la nouvelle année, on en est assez loin... Pourtant, jusqu'en juin dernier, tout semblait aller pour le mieux entre les deux célébrités, en couple depuis plus de dix ans et parents de deux adorables enfants, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans), mais au travers d'un communiqué commun, ils ont officialisé leur séparation à la surprise générale. Depuis, rien ne va plus entre les anciens amoureux, qui ne peuvent plus se supporter et s'écharpent régulièrement, que ce soit au tribunal, mais également à travers la musique puisque la Colombienne de 45 ans n'a pas hésité à évoquer leur relation dans son dernier titre.

Et visiblement, elle ne compte pas s'arrêter là ! Dans ses voeux pour l'année 2023, qui devrait s'annoncer très particulière pour la mère de famille puisqu'elle compte quitter Barcelone pour partir à Miami avec ses enfants, elle n'a pas pu s'empêcher de parler de son ex. "Bien que nos blessures continuent d'être ouvertes en cette nouvelle année, le temps a les mains d'un chirurgien. Même si quelqu'un nous a trahis, nous devons continuer à faire confiance. Face au mépris, continuez à vous valoriser", écrit-elle dans une publication sur son compte Instagram, qui a déjà reçu plus de 2,3 millions de likes.

Nos larmes ne sont pas perdues, elles arrosent le sol où naîtra l'avenir et nous rendent plus humains

Mais Shakira ne s'arrête pas là et si elle ne nomme à aucune moment Gerard Piqué, on se doute bien que les mots qu'elle a écrit lui sont adressés. "Parce qu'il y a plus de gens bien que de gens indécents. Plus de gens empathiques que de gens indolents. Moins partent et plus restent à nos côtés. Nos larmes ne sont pas perdues, elles arrosent le sol où naîtra l'avenir et nous rendent plus humains, afin qu'au milieu des chagrins nous puissions continuer à aimer", conclut-elle ses voeux.