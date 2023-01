Shakira séparée de Gerard Piqué : ce subtil détail qui aurait permis à la chanteuse de se rendre compte de ses tromperies

C'est l'une des ruptures les plus marquantes de l'année 2022. Début juin, les premières rumeurs de séparation ont commencé à poindre le bout de leur nez dans l'histoire qui dure depuis plus de 10 ans entre Shakira et Gerard Piqué et seulement quelques jours plus tard, les deux stars ont confirmé la nouvelle. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée", ont-ils annoncé dans un communiqué commun.

Une véritable déflagration pour leurs nombreux fans, qui pensaient que leur histoire était faite pour durer. Malheureusement, ils se sont séparés et depuis, on ne peut pas dire que les relations soient très bonnes entre les parents de Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). D'ailleurs, des rumeurs insistantes évoquent les nombreuses infidélités du footballeur de 35 ans et d'après les informations de la chaîne de télévision espagnole Telecinco relayés par le média belge 7sur7, un détail aurait permis à la chanteuse de 45 ans de se rendre compte des tromperies de son compagnon.

Un pot de confiture à l'origine de l'affaire !

Après plusieurs jours loin de leur domicile situé à Barcelone, Shakira se serait rendue compte en rentrant que le niveau des pots de confiture aurait baissé bien plus rapidement que prévu. Si Gerard Piqué en consomme, comme nous l'apprend le média espagnol, c'est ce détail qui aurait mis la puce à l'oreille et fait comprendre à la Colombienne qu'une autre personne prenait le petit déjeuner fréquemment chez elle pendant son absence.

Rien d'officiel donc puisque Shakira n'a jamais confirmé les rumeurs d'adultère qui planent autour de leur séparation, mais le footballeur a vite rebondi après leur rupture. Depuis plusieurs mois maintenant, il partage sa vie avec la jeune Clara Chia, une jolie blonde qu'il a rencontré par le biais d'une de ses entreprises. Dernièrement, ils ont été aperçus ensemble en voiture alors qu'ils se rendaient à un événement à Barcelone, preuve que tout va pour le mieux entre eux. De son côté, Shakira a prévu de s'envoler en direction de Miami en Floride dans les prochains mois avec ses enfants.