Gerard Piqué séparé de Shakira : il ne sort plus sans sa (très jeune) copine dans les rues de Barcelone

Certains hommes n'aiment pas le célibat et visiblement, Gerard Piqué en fait partie. La star du football n'a pas souvent connu de période où il a été seul ces dernières années, puisqu'on le sait, il s'est mis en couple avec Shakira alors qu'il partageait la vie d'une belle espagnole à l'époque. Une histoire avec la belle colombienne qui aura duré plus de 10 ans avant que les deux stars ne se séparent. Début juin, les premières rumeurs sortent dans la presse avant que le couple ne fasse une déclaration officielle. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée", expliquent-ils dans un communiqué commun.

Depuis, c'est un peu la guerre par avocats interposés entre Shakira et Gerard Piqué, notamment pour la garde de leurs deux garçons, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). De son côté, l'ancien footballeur de 35 ans n'a pas mis longtemps a retrouvé l'amour puisqu'il s'affiche depuis le mois d'août dernier avec une jolie jeune femme de 23 ans. Une histoire qui n'aura pas mis longtemps à voir le jour après la rupture, mais qui semble tenir dans la longueur puisque les deux tourtereaux ont encore été aperçus ensemble ce mardi 27 décembre dans les rues de Barcelone. Celui qui vient de prendre sa retraite footballistique enchaîne les projets et il s'est rendu en compagnie de Clara Chia à la présentation de la Kings League (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Gerard et Clara, une histoire faite pour durer ?

La retraite ne signifie en aucun cas plus de repos pour Gerard Piqué, qui a la fibre entrepreneuriale depuis de longues années maintenant. Patron de plusieurs entreprises, c'est d'ailleurs par ce biais qu'il a rencontré sa nouvelle compagne, puisque Clara travaille pour l'une des sociétés de l'ex de Shakira. En plus de tout ça, le Catalan doit gérer sa séparation et notamment la garde des enfants. Il sait désormais que la Colombienne a décidé de quitter l'Espagne d'ici quelques mois pour s'installer à Miami en Floride et il devra donc faire de nombreux voyages jusqu'aux États-Unis pour voir ses garçons.

De nouveau en couple, ​​Gerard Piqué semble épanoui dans sa nouvelle relation et il n'hésite plus à se montrer publiquement avec la belle Clara.