Gerard Piqué : Que devient Nuria Tomas, son ex qu'il a quittée pour Shakira ?

C'est l'une des séparations les plus inattendues de l'année. Alors que tout semblait aller pour le mieux entre Shakira et son mari Gerard Piqué, les deux stars ont fini par officialiser leur rupture après les premières rumeurs début juin. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée", ont-ils déclaré dans un communiqué commun. Depuis, les relations ne sont pas vraiment roses entre l'Espagnol de 35 ans et la Colombienne de 45 ans, qui se sont déclarés la guerre.

L'un des principaux points de tension vient de la garde de leurs enfants et après plusieurs mois de bataille juridique, ils ont fini par trouver une solution. Shakira va quitter l'Espagne pour Miami et la Floride début 2023 et l'ancien footballeur aura le droit de voir ses garçons, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). Pourtant, tout avait bien commencé entre les deux anciens amants, mais avant d'être en couple avec la bomba latina, Gerard Piqué a connu une belle histoire de plusieurs mois avec Nuria Tomas, une actrice barcelonaise. Malheureusement pour la jeune femme, c'est le coup de foudre entre le footballeur et la chanteuse sur le tournage du clip Waka Waka et leur histoire se termine.

La belle blonde a refait sa vie avec le sosie de Gerard Piqué !

Depuis, la jeune femme de 35 ans a refait sa vie avec un autre homme, qui ressemble beaucoup à... Gerard Piqué ! Très populaire sur Instagram, où elle est suivie par plus de 68 000 abonnés, Nuria Tomas est l'heureuse maman de deux enfants qu'elle a eu avec son compagnon, Agus Puig Gibernau. Dans sa biographie, elle se décrit comme une entrepreneuse à la tête de plusieurs projets, dont un lié à l'industrie de la mode. Tout va pour le mieux donc pour la jeune mère de famille, qui mène la belle vie du côté de Barcelone.