Shakira "furieuse" contre Gerard Piqué : le footballeur s'attire les foudres de son ex, leur fils Milan (9 ans) en cause !

Si certains avaient peut-être espoir que les choses s'arrangent pour la nouvelle année entre Shakira et Gerard Piqué, c'est raté ! Depuis juin 2022, c'est la guerre froide entre les deux célébrités, qui ne peuvent plus se voir. Tout est parti de rumeurs dans la presse au début du mois et seulement quelques jours après, ils annonçaient officiellement leur rupture par un communiqué conjoint. Depuis, ils vivent séparés et les relations semblent très mauvaises entre l'Espagnol et la Colombienne, qui ne se voient plus que lors de leurs convocations au tribunal de Barcelone, pour statuer sur la garde de leurs enfants.

Une affaire qui semble réglée puisque Shakira a obtenu la garde de Milan (9 ans) et Sasha (7 ans), tandis que l'ancien footballeur, qui vient tout juste d'annoncer sa retraite sportive, aura le droit de les voir 10 jours dans le mois, en plus des vacances scolaires. Décidée à déménager avec ses garçons à Miami, en Floride, d'ici quelques mois, la chanteuse doit toujours cohabiter dans la même ville que son ex et son récent comportement l'a mise hors d'elle, si l'on en croit la presse espagnole. Businessman réputé et attiré par les nouvelles technologies, Gerard Piqué a participé à une vidéo en direct sur la plateforme de streaming Twitch et lors de ce live, il a fait participer son fils aîné, Milan. La goutte de trop pour la chanteuse de 45 ans, qui était tout bonnement "furieuse" contre son ex qu'il ne lui ait pas demandé sa permission pour montrer leur fils à l'écran, si l'on en croit les médias espagnols, dans des propos rapportés par le Daily Mail.

Shakira pas consultée, elle se plaint aux médias

Dans cette vidéo en direct sur Twitch, Gerard Piqué a lancé son dernier projet et a indiqué aux spectateurs que Milan avait demandé d'y participer à la dernière minute. Très mécontente, Shakira aurait alors écrit une lettre à certains médias espagnols où elle écrit qu'elle n'a pas donné son consentement pour cela. Elle a également critiqué le fait que plusieurs sujets inappropriés pour les enfants ont été discutés pendant ce direct.

Un nouvel épisode dans la guerre que se livrent Shakira et Gerard Piqué depuis plus de 8 mois maintenant et nous ne sommes certainement pas au bout de nos surprises !