Shakira en guerre contre Gerard Piqué : une photo inattendue dévoilée, son ex belle-mère visée ?

Shakira doit certainement avoir hâte de quitter l'Espagne et Barcelone, où elle est installée depuis plus de 10 ans, mais où l'air semble être devenu irrespirable pour elle. Après avoir obtenu la garde de ses enfants, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans), la Colombienne a pour projet de quitter la Catalogne pour rejoindre les États-Unis et la Floride, où elle compte s'installer à Miami. Pour le moment, elle est toujours à Barcelone et les relations avec son ex, Gerard Piqué, sont de plus en plus compliquées.

Le 12 janvier dernier, la chanteuse de 45 ans a sorti une nouvelle chanson, dans laquelle elle s'en prend ouvertement à l'ancien footballeur. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", chante Shakira, dans ce nouveau titre qui fait déjà énormément parler. Après les réponses de Gerard Piqué à ces attaques frontales, ce sont les marques citées qui se sont emparées du buzz de manière humoristique. Sauf que toute cette histoire ne fait pas rire du tout la chanteuse, bien décidée à mener la vie dure à son ancien compagnon et par extension à sa famille.

Une sorcière pour représenter son ancienne belle-mère ?

Comme cela a été remarqué par plusieurs médias à travers des photos et des vidéos, Shakira vient d'installer une nouvelle décoration d'un genre tout particulier chez elle. La mère de famille, à qui l'on a prêté une nouvelle histoire récemment, a installé un épouvantail déguisé en sorcière sur son balcon. Pas spécialement en harmonie avec le reste de la maison, cette sorcière est installée de façon à pointer dans la direction de la maison de son ancienne belle-mère, Montserrat Bernabeu, qui a pourtant semblé prendre sa défense dernièrement sur les réseaux sociaux. De plus, comme on peut l'entendre sur une vidéo, la Colombienne diffuse sa dernière chanson en boucle toute la journée.